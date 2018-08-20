游梓翔扯小英「路過」害台商 他嗆：七月鬼話連篇

2018-08-20 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「同慶之旅」日前過境美國洛杉磯過境時，到街上85度c買杯咖啡，卻引來中國跳腳報復台商，事件引起不小討論。世新大學副校長游梓翔則在臉書建議蔡英文返程過境休士頓時，附近的台灣商家最好公休一日。對此，隨行的民進黨立委李俊俋19日在臉書文反嗆：「雖然是農曆七月，這位當過馬英九發言人的學者也不能鬼話連篇。」

李俊俋表示，隨著蔡總統訪問至今，每到一處他們都受到僑胞們熱烈歡迎，隨行媒體與外媒也都有大量報導，即使過境休士頓也不例外，僑胞、台商朋友熱情有增無減；當蔡總統造訪美國時，媒體走訪休士頓的85度C、歇腳亭等台商門市，也都是正常營業，客人照樣上門，絲毫未受到總統過境影響。

李俊俋批，學者（指游梓翔）類似發文表態，只為唱和對岸的「文攻」，表達個人反台獨立場，顯然並沒有破梗，更談不上評論，只是自失專業而已。他也強調，總統出訪當然可接受公評，但批評要有事實根據，這次總統出訪，一杯原本好好的咖啡，就是因為中國的打壓，加上造謠者唱和，才會走了味，也讓他們拚外交之餘還要疲於奔命，不斷澄清。

但李俊俋也欣慰的說，還好訪問團有友邦與僑胞們熱情與溫暖挺住，讓這類假評論、真謠言頻頻被打臉！另外他也提醒，台灣有充分的言論自由，但以評論之名，散佈毫無事實根據的謠言，仍有違法之虞。