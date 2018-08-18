時代力量花蓮掃街 反台獨男猛叭：小屁孩不要來亂

時代力量「2018夏日全國巡迴」抵達花蓮助選，但遭到紅色車輛長按喇叭嗆聲抗議。（記者王錦義攝）

2018-08-18 18:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕時代力量「2018夏日全國巡迴」抵達花蓮助選，立法委員林昶佐、高潞．以用．巴魕剌幫花蓮縣議員參選人莊建威、林高捷站台，今天下午在吉安黃昏市場掃街前，卻遭路過的反台獨男子不斷長按喇叭抗議，男子在車上高喊：「中華民國很棒、小屁孩不要來亂」，吉安警方認為車輛違規停車，上前勸導，但男子堅持他有抗議的自由，一直長按喇叭約10分多鐘，直到記者會結束才離開。

立委林昶佐受訪時說，時代力量對於台灣主體意識、對台灣認同、對台灣國家正常化，在台灣這幾個主要政黨中，立場是相當清楚的，當然有些還在緬懷過去大中國意識、在威權時代留下來的意識形態會有意見，他們還是會傾聽，不過，就像抗議的男子一直按喇叭，不管怎麼做，他都不會改變願意為台灣發聲的立場。

時代力量花東黨部記者會在花蓮吉安好客廣場前舉行，但活動一開始，馬路上就有輛紅色車輛停在斑馬線附近，還並排停車，一直按著喇叭，現場吉安分局警員上前關心，男子聲稱「喇叭壞掉」，警方希望他不要違規停車，男子堅持不離開，雙方僵持約5分鐘，直到警員拿出罰單準備開罰，男子才開車離開，但仍一直鳴喇叭，繞了一圈又回到現場，更靠近時代力量的活動旁，繼續長按喇叭，警員二度上前勸導，吉安警分局也派遣更多警力到現場維持秩序。

男子開始表達意見說：「中華民國很棒，中華民國要永續，他們那些小屁孩不要來亂了！」警員希望男子停止按喇叭，但男子認為他有抗議的自由，要警方先把時代力量的麥克風收起來，要求「要有接受別人嗆聲的風度」，之後警員告知可能涉及《社會秩序維護法》中連續製造「足以妨害他人生活安寧之聲音」，還有交通處罰條例亂按喇叭等法規，男子才鬆手停止按喇叭，但仍不滿地抱怨：「他們可以自由我不能自由嘛？」現場抗議約10分鐘，隨著時代力量進入市場掃街後才結束。

立法委員林昶佐、高潞．以用．巴魕剌，陪著花蓮縣議員參選人莊建威（第三選區）、林高捷（第七選區），分別參加南區的部落ilisin（豐年祭），下午4點則到吉安好客廣場召開「接力！2018夏日全國巡迴花蓮站」記者會，將象徵進入議會的「花蓮─縣議會」車票交給兩名參選人，莊建威、林高捷也分享參選至今的心得與未來展望。