爭取加入CPTPP 賴揆指示加速推動修法

2018-08-17 20:08

〔記者李欣芳／台北報導〕為展現我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的決心，行政院長賴清德今天下午召集政務委員鄧振中及相關部會首長，聽取各部會推動加入CPTPP的準備工作，賴揆表示，政府需持續強化準備推動加入CPTPP的力道，他指示加速推動新訂的「數位通訊傳播法草案」，以及「商標法」、「專利法」、「著作權法」與「郵政法」等4個法律的部分條文修正案，期勉於今年底前在立法院完成審議。

賴清德表示，在本季的推案督考會議中，邀集經濟部、交通部、農委會、衛福部、外交部、國發會、通傳會、教育部、勞動部等部會首長，聽取各項準備工作進度，包括對國內影響評估的更新、與社會各界溝通情形、與CPTPP相關規範的國內法律修法進度，及對外遊說成果與規劃等。

賴揆說，請經濟部、通傳會及交通部加速於今年底前完成前述與CPTPP相關的國內法律制定或修正案，並透過繼續模擬演練，強化準備工作，以因應成員國對我國提出的可能要求。目前行政院已與經濟部、農委會、衛福部等部會針對農工產品市場開放、服務及投資開放、政府採購的市場開放、法規體制調整、非關稅措施進行過沙盤推演。

行政院經貿談判辦公室表示，今年3月份CPTPP協定簽署後，政府相關單位隨即開始更新加入CPTPP對我國的影響評估。賴清德指示各相關部會應該搭配影響評估，進一步加強與產業界及民眾溝通，讓各界瞭解政府就加入CPTPP所提出協助產業因應的措施和輔導機制。