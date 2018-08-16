不為歷史課綱轉型正義背書 促轉會委員：四大問題應修改

促轉會委員花亦芬今天發文強調，高三歷史選修的課綱草案，有四大問題應好好修改。圖中紅線劃線文字，為教育部歷史課綱草案中，所聲稱「在追求轉型正義的過程中可能引發的政治、族群或種族衝突的問題」，該立場明顯詆毀在轉型正義。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-16 20:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部課審大會本週決議，在不增加總學習時數前提下，由研修小組檢視課綱與轉型正義有關條目是否妥適，並加強必要之調整與補充說明；對此，促進轉型正義委員會委員、台大歷史系教授花亦芬今天發文強調，高三歷史選修的課綱草案，在轉型正義方面，有四大問題應好好修改。

花亦芬聲明指出，光是高三歷史選修「國家暴力與轉型正義」部分的課綱草案，在課綱條目與說明的部分就有不少問題，12年國教歷史課綱在轉型正義部分，很多需要修改之處，希望相關人員能謙虛聆聽誠摯建言。

花亦芬提醒，第一、根據聯合國教科文組織規定，「納粹大屠殺」應正式列入課綱條目，以示國家對此人類歷史重大悲劇真正的重視，而非放在說明部分，更非是幾個國家擇一討論的選項之一。

花亦芬質疑，第二、討論轉型正義不能只討論「誰該負責？」卻不討論加害體制的問題。只是問「誰該負責？」這是扭曲轉型正義基本的核心追求。

第三、課綱草案在說明部分既要討論轉型正義，卻又要討論轉型正義可能引發的衝突，不知這種課綱邏輯要達成的教育目的是什麼？互相抵銷求進步嗎。

花亦芬強調，德國轉型正義真正依據的基礎不是「紐倫堡規章」，而是「世界人權宣言」所強調的「人性尊嚴」，請勿將盟軍所做的去納粹化工作，與德國真正追求民主轉型與人權落實的歷史混為一談。

此外，促轉會昨天所發官方聲明卻指出，「本會關注的重點，是人權的根本價值及憲政秩序，能否被實質納入教學內容；新版課綱已從民主憲政秩序、國家與人民的權利義務、辨識及反省國家暴力、當代社會如何捍衛人權、公民不服從等主題適切的處理轉型正義教育的核心議題。尤其高中歷史選修課直接指出「國家暴力與轉型正義」，亦是此次審查會議帶來之一大進步。」

花亦芬在臉書不諱言質疑，某單位在新聞稿中稱「新版課綱已從民主憲政秩序、國家與人民的權利義務、辨識及反省國家暴力、當代社會如何捍衛人權、公民不服從等主題適切的處理轉型正義教育的核心議題」，這是掛保證的概念嗎？

花亦芬強調，目前課綱草案提出的主題是許多零散片段概念的組合，學生無法從拼湊的枝節，順利學習到對轉型正義完整的認知，中學教育內容已夠支離破碎，如何期待讓學生在散落片段中，接受到好的轉型正義教育。

她直言，從過去到現在，個人所持的看法與立場都是一樣，認為課綱在轉型正義部分需好好改進，近期自己並沒有參與任何部會會議，以及參與任何新聞稿的擬定。