區塊鏈國際連結 立委余宛如大馬峰會專題演講、簽MOU

立法委員余宛如（右），身兼全國商業總會「區塊鏈應用及發展研究所」榮譽所長、亞太區塊鏈發展協會榮譽理事，今（16）日代表兩組織，與馬來西亞區塊鏈協會代表DATO RAYSON WONG（左）簽下MOU。（余宛如國會辦公室提供）

2018-08-16 13:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委、立法院數位國家促進會創會長余宛如出訪吉隆坡，今（16）日與馬來西亞區塊鏈協會簽下合作備忘錄（MOU），余宛如指出，這不僅可開展台灣區塊鏈產業的國際連結，未來將有助大馬中小企業培育2千位區塊鏈人才。此外，也希望透過此次台馬的金融科技合作，為台灣覓才，並強化新南向政策的數位戰力。

東南亞地區人口上看10億，是當前數位新經濟、跨境支付最有潛力的市場之一，而近年來虛擬貨幣的興起，也讓許多人開始注意到區塊鏈（Blockchain）的應用。參與人數多達千人的「區塊鏈經濟峰會（Bloconomic）2018」，本月16日、17日在吉隆坡舉行，余宛如受邀出席訪問，並將於明（17）日進行專題演講。

新創領域出身的余宛如是全國商業總會「區塊鏈應用及發展研究所」榮譽所長、亞太區塊鏈發展協會榮譽理事，今代表兩組織與馬來西亞區塊鏈協會簽下MOU，將共享自律綱領（SRG）、未來將有助馬來西亞中小企業培育2000位區塊鏈人才。

余宛如表示，台灣有「科技島」的國際美譽，區塊鏈的發展日益成熟，本月10日她與亞太區塊鏈發展協會、商業總會與會員，共同發佈第一份「虛擬通貨交易所會員自律公約」（Self-regulatory guideline），更象徵洗錢防治已跟上世界潮流，讓國際業者願意與台灣業者合作。

她指出，馬來西亞的區塊鏈產業蓬勃生長，近期將設置區塊鏈中心，培育兩千名區塊鏈人才，促進中小企業導入與應用區塊鏈，余宛如希望藉由台馬合作，讓台灣促成他們加速發展。

余宛如說，新南向是總統蔡英文的重大經貿政策，此次與馬來西亞區塊鏈協會簽下MOU，而簽署這份MOU的還有越南區塊鏈協會等，因此除了是促成台馬兩國的金融科技合作，也是強化新南向政策的數位戰力。

余宛如預計明（17）日在「區塊鏈經濟峰會（Bloconomic）2018」發表專題演講，分享台灣的區塊鏈政策與推動現況，以及台灣區塊鏈產業暨交易所的自律經驗，並當場展示台灣第一份「SRG」自律公約。

此次的馬來西亞「區塊鏈之旅」，余宛如表示，在考察馬來西亞市場之餘，將向國際友人介紹「why Taiwan」的國際優勢，吸引大東南亞地區的優秀人才加入，增加台灣的國際競爭力，在此次區塊鏈崛起的機會，再度將台灣打造成為世界級科技中心。

台灣的外交處境艱困，長期處處受到對岸的封殺打壓，余宛如表示，台灣在各國的外交系統與僑委會相關組織，能量與經費畢竟有限，因此希望透過數位經濟的交流，將此次馬來西亞之行，發揮最大的效益，善盡國會外交的責任。