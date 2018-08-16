深澳電廠朱立倫拍板興建？新北市府出示證據反擊

2018-08-16 12:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對行政院長賴清德昨天表示，深澳電廠是新北市長朱立倫擔任行政院副院長時，親自主持會議拍板的，新北市政府今天召開記者會出示公文反擊，指環評通過時，當時行政院長是蘇貞昌，環保局長劉和然酸說，希望賴清德的幕僚要提供正確資訊，以免發言有誤，有損威望。

劉和然表示，對於賴揆和蘇老縣長的發言，市府感到遺憾、難過。自從深澳燃煤電廠重新辦理環境影響差異分析開始，新北市府從來沒有談民國95年環評如何通過，原因是在民國100年後，國際趨勢與國內法規有很大變化，市府並不會去苛責當時由誰通過，因為環保議題是與時俱進的，市府尊重當時時空背景與能源配比的考量。

劉和然指出，民國95年6月30日深澳電廠的環評通過，同年7月25日環保署公告環評結果，同年12月深澳電廠更新擴建計畫報行政院核定，當時的行政院長是蘇貞昌。而在101年5月，台灣才把細懸浮微粒（PM2.5）納入空氣品質的管制規範，新北市經過3年檢測都超過標準，市府從源頭管制，105年7公告任何行業不再核發生煤許可。

新聞局長張其強說明，目前為止，賴清德或蘇貞昌皆未明指是哪一份公文提到朱立倫裁示興建，而朱立倫在行政院長副院長任內主持的節能減碳推行委員會，是針對既有火力發電機組如何減少二氧化碳排放而召開，深澳電廠早在民國96年就已除役不再發電，何來裁示或拍板？

張其強表示，賴清德做為行政院長，對於選舉語言或不實說法沒有進一步求證，他隔空喊話說：「院長您被蒙蔽了、被騙了！」身為公部門，大家都有清楚的公文往來和具體日期，希望任何事情都能根據事實發言。

  • 針對行政院長賴清德指深澳電廠是新北市長朱立倫在行政院副院長任內裁示興建，新北市政府今天召開記者會並提出證據反擊。左為新聞局長張其強、右為環保局長劉和然。（記者賴筱桐攝）

    針對行政院長賴清德指深澳電廠是新北市長朱立倫在行政院副院長任內裁示興建，新北市政府今天召開記者會並提出證據反擊。左為新聞局長張其強、右為環保局長劉和然。（記者賴筱桐攝）

相關關鍵字： 朱立倫 深澳電廠 蘇貞昌 賴清德