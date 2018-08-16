深澳電廠朱立倫拍板興建？新北市府出示證據反擊

2018-08-16 12:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對行政院長賴清德昨天表示，深澳電廠是新北市長朱立倫擔任行政院副院長時，親自主持會議拍板的，新北市政府今天召開記者會出示公文反擊，指環評通過時，當時行政院長是蘇貞昌，環保局長劉和然酸說，希望賴清德的幕僚要提供正確資訊，以免發言有誤，有損威望。

劉和然表示，對於賴揆和蘇老縣長的發言，市府感到遺憾、難過。自從深澳燃煤電廠重新辦理環境影響差異分析開始，新北市府從來沒有談民國95年環評如何通過，原因是在民國100年後，國際趨勢與國內法規有很大變化，市府並不會去苛責當時由誰通過，因為環保議題是與時俱進的，市府尊重當時時空背景與能源配比的考量。

劉和然指出，民國95年6月30日深澳電廠的環評通過，同年7月25日環保署公告環評結果，同年12月深澳電廠更新擴建計畫報行政院核定，當時的行政院長是蘇貞昌。而在101年5月，台灣才把細懸浮微粒（PM2.5）納入空氣品質的管制規範，新北市經過3年檢測都超過標準，市府從源頭管制，105年7公告任何行業不再核發生煤許可。

新聞局長張其強說明，目前為止，賴清德或蘇貞昌皆未明指是哪一份公文提到朱立倫裁示興建，而朱立倫在行政院長副院長任內主持的節能減碳推行委員會，是針對既有火力發電機組如何減少二氧化碳排放而召開，深澳電廠早在民國96年就已除役不再發電，何來裁示或拍板？

張其強表示，賴清德做為行政院長，對於選舉語言或不實說法沒有進一步求證，他隔空喊話說：「院長您被蒙蔽了、被騙了！」身為公部門，大家都有清楚的公文往來和具體日期，希望任何事情都能根據事實發言。