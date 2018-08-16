吸睛！選舉看板的口號變簡潔有力

2018-08-16 07:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選戰倒數100天，各參選人的競選看板紛紛掛上，基於現在人不喜歡太多文字敘述，則以簡單的口號來吸引民眾注意；此外，在面對全世界已網路社群的時代，參選人更用心在網路的經營，要搶攻年輕人的族群。

目前在台中市各街道，已可看到各參選人的競選看板，跟過去不一樣，參選人的競選看板的標語都相當簡單，不會再冗長，而且會選在重點路段出現。

台中市第3選區烏日、大肚、龍井，從中山路到沙田路就出現多個參選人的競選看板，如民進黨提名的陳世凱以「做事」為口號，國民黨提名的林汝洲的「你講我做」、吳瓊華的「看見努力」，強調自己問政的努力，另外，還有無黨籍林國佑則是「平民代言人」、青年陽光黨提名張正興則是「選用心做事的議員」，這些口號很簡單，要讓駕駛開車經過時，可以很容易記得。

台北市長柯文哲的一日幕僚的900多萬人次的超高點閱率，讓多少參選人流口水，也明瞭網路社交群組已是參選人不可逃避的參選工具，因此每一個參選人都用心在經營自己的社交群組，而且用很簡單的口號，讓民眾可印象深刻並願意加入。

議長林士昌兒子林孟令的競選看板尚未出爐，用line結合臉書，以「聽你命令」為主題來吸引民眾。

吳瓊華則在臉書上紀錄自己的各項問政成績，最特殊的是，每逢特定假日，她就會在臉書上po文解釋這個假日是如何來的，增加網友歷史知識。

而民進黨提名的張家銨因為是新人，在臉書推出「認識家銨客聽會」，若民眾想要認識她，可先預約，一次大約10人，大家約好一個地點，她就會親自到場闡述理念，是蠻創新的做法。