引聖經箴言 陳建仁要鄭朝方做「世上的光、地上的鹽」

副總統陳建仁今天來到新竹縣參訪竹東世光教養院、峨眉十二寮時，不忘為新竹縣長參選人鄭朝方加油打氣！（記者廖雪茹攝）

2018-08-15 19:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕副總統陳建仁今天來到新竹縣參訪竹東世光教養院、峨眉十二寮時，不忘為新竹縣長參選人鄭朝方加油打氣；他肯定鄭擁有年輕人的熱忱，他並引用聖經「地上的鹽，天上的光」作為比喻，鄭帶給大家光明、溫暖和希望，若有機會未來與新竹市林智堅一起治理大新竹地區，「兩個年輕人在一起，一定能夠使新竹越來越好」！

陳建仁在立委邱泰源辦公室的邀請下今天下午參訪世光教養院，關心國家福利政策在地方的執行情況；稍後順著台3線，來到峨眉十二寮，聆聽返鄉青年創業的歷程。整個下午，由鄭朝方與多名民進黨籍參選人陪同。

在世光教養院，鄭朝方表示，他被院長彭少呈為身障努力義賣的身影所感動，身為竹東在地青年，當志工投入教養院的二手貨愛心轉運站至今，協助募集及整理物資；峨眉十二寮的推手陳健智則是他的好友，是力行社會企業的有為青年，努力為偏鄉社區的老中少營造優質生活，令他佩服，他也希望用新方向來點亮自己的家鄉。

新竹縣長選情激烈，陳建仁在參訪之餘，不忘肯定鄭朝方充滿愛心與環保概念，用他的音樂和傳播的力量，來照顧新竹鄉親，是愛這塊土地最直接的表現；愛，不是用嘴巴講，重要的是要動手做。

陳建仁並說，聖經裡講到要做「地上的鹽，天上的光」，現在鄭朝方就是努力要做「世上的光、地上的鹽」，帶給大家光明、溫暖和希望，讓生活更有品味。他也希望每一個人都可以如此。

陳建仁並勉勵鄭朝方說，以他的用心和積極的投入，擁有年輕人的創意和服務的熱忱；因此，如困朝方可以選上，再和新竹市長林智堅一起攜手治理大新竹地區，將可把新竹的文化傳承、科技的發展整個在一起，兩個年輕人在一起，一定能夠使新竹擁有一個更美好的未來。

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