反擊柯P沽名釣譽 王世堅拿「統神」影片當證據

2018-08-15 15:25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推廣綠色運輸，自去年10月起每天搭公車通勤上班。台北市議員王世堅質疑，柯一早就利用公家資源搞「公車上班秀」，動用超過10名警力、2名便衣；柯今天反嗆「要指控人家要有證據，他到底去哪裡拿到證據？」王下午則秀出知名實況主「亞洲統神」張嘉航本月13日在Youtube發表的影片截圖，直指當時有9名警員，批柯根本是沽名釣譽。

王世堅表示，「友柯」議員高嘉瑜日前主動幫柯文哲「擦脂抹粉」，指柯令人感動是每天搭公車，所以獲得年輕人支持；但他質疑，柯幸運住在信義路二段、巷口是公車專用道，可就近搭車，但每天公車上班秀要耗費市府、市警局人力10人以上，明顯利用公家資源，成就公車上班秀，凸顯善於微服出巡、親民形象，根本是沽名釣譽，欺騙市民感情。

王世堅秀出知名實況主「亞洲統神」張嘉航本月13日在Youtube發表的影片截圖，只見統神在巷口突擊柯，王世堅辦公室計算畫面中有共9名警力；對於市警局解釋平常只有3位員警陪柯，王直說，畫面拍到就這樣子，眼見為憑，但他幫市警局叫屈，因為是警方直屬上司，員警不能講冒犯的話。

他說，柯文哲公車上班秀，也有維安問題，過去市長公務車加上隨扈3人即可解決，時間到了，市長及隨扈官邸門口上車走人，形成機密安全，如今柯要耗費3倍以上人力，在市民面前曝光做秀、假裝親民，也反而將每天行程曝光，要有更多警力、市府資源介入。

實況主「亞洲統神」畫面：