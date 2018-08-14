川普簽署NDAA並發聲明 外交部：續深化台美安全夥伴關係

2018-08-14 13:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普於美東時間13日，簽署「2019財年國防授權法」，可望強化美台安全合作；白宮並特別發表聲明指出，川普簽署NDAA，包括台灣在內的條款涉及外交，是憲法賦予美國總統的專屬職權。外交部今天對此表示，我國將繼續積極配合美國政府，穩健深化台美互惠互利的安全夥伴關係。

美國參眾兩院「NDAA FY2019」於今年7月26日及8月1日前後審議通過，川普總統並於美東時間8月13日正式簽署生效。白宮13日晚間並特別發表聲明指出，「NDAA FY2019」第1257條有關台灣在內的4個附帶條款，目的是在主導美國對外的軍事及外交事務，而川普政府處理這些條款，將符合總統作為三軍統帥、享有憲法賦予的專屬職權。美國總統是國家處理外交事務的唯一代表，包括有權決定對哪些外國主權國家的相關條款予以承認、接受外國代表及進行美國的外交事務。

台灣外交部今天對美國NDAA生效則回應表示，外交部感謝美國行政及國會部門對台灣安全的一致支持，NDAA條文包括多項支持強化台美自我防禦戰備能力、以及提升台美國防安全合作交流的文字，充分展現川普總統及美國國會兩院兩黨共同對台灣展現堅定的支持。

面對區域緊張情勢發展，外交部強調，我國政府會繼續加速國防投資，強化自我防衛能力。外交部也將持續就台美間各項國防安全合作議題，在現有良好堅實的基礎上，與美國密切聯繫溝通，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。