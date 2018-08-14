少年安置機構爆21起性侵案 監院糾正南投縣府

南投某少年安置機構去年爆發21起性侵案件，經監察院調查，上月通過對南投縣政府5名官員與3名台中、南投、屏東地方法院少年保護官彈劾，認定其怠於職守，隱匿事實。而監察院日前也通過糾正南投縣政府、衛福部、法務部及彰化縣政府，並促請政府正視兒童及少年遭性侵害案件之處理及維護兒少人權及安全保障。（資料照）

2018-08-14 12:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕南投某少年安置機構去年爆發21起性侵案件，經監察院調查，上月通過對南投縣政府5名官員與3名台中、南投、屏東地方法院少年保護官彈劾，認定其怠於職守，隱匿事實。而監察院日前也通過糾正南投縣政府、衛福部、法務部及彰化縣政府，並促請政府正視兒童及少年遭性侵害案件之處理及維護兒少人權及安全保障。

南投某少年機構2014年至2017年3月期間共發生21起院生遭性侵事件，以撫摸性器官、口交、肛交等方式，性侵地點遍及寢室、廁所、視聽室、活動中心，甚至於參訪活動時，也發生在外宿機構的廁所內，以及未立案的兒童學苑。

監院調查指出，南投縣府漠視對該機構督導查核，早於案發前即懷疑該機構疑似曾對安置院生高壓管教，苗栗地院曾於105年函文南投縣府，指該院安置的少年曾被以管子抽打腳底板，請依法查處有無對院生有不當管教或體罰情事，縣府仍未採取積極處理。

此外，衛福部辦理兒少安置機構聯合評鑑時，竟未發現該機構嚴重超收，顯見評鑑徒具形式。法務部對更生保護會委託該機構工作人員違法兼辦經營的兒童學苑，不僅未立案，也發生院生遭性侵害案件遭隱匿未通報，未善盡督導之責。彰化縣政府未依法妥適輔導轄內未立案兒童學苑，亦有欠當。

監委指，此案已有3位地方法院少年保護官遭彈劾，顯示少年調查官及少年保護官監督機制出現缺失，司法院少年及家事廳應重新檢視相關機制？司法院編列款項僅能支應兒少安置於合法機構的費用，惟各地方法院將少年安置在未立案的機構，很不可思議，也應該檢討改進。