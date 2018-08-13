2竹縣縣長參選人關切臭蛋事件 衛生局：持續稽查

2018-08-13 15:01

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣長參選人林為洲、楊文科，今天不約而同針對臭蛋事件發布新聞，強調食安不能打折扣；縣衛生局表示，縣內並未有業者使用元山蛋品供應的液蛋，但會持續進行相關業者使用的液蛋進行查核。

林為洲說，桃園市臭蛋問題爆發後，他除了強烈譴責外，針對層出不窮的食安問題，他先前已在把關食安修法方面有不少努力，以這次事件為例，推動的「刑事訴訟法部分條文修正草案」、「刑事訴訟法施行法增訂第七條之九修正草案」即可應用至「沒收」上游黑心食品製造商的不法所得，避免其脫產，另外仍持續在推動的有追繳「不法利得」等。

楊文科說，他任職縣府秘書長、副縣長時，制定「新竹縣食品安全管理自治條例」，縣府各單位通力把關，明令食品業者限時通報，杜絕黑心食品流通於市面，保障民眾飲食安全及消費權益，食安把關沒有假期，未來當選縣長後會持續施行此自治條例，要求權責單位提高不定期進入農產品經營業者之各類場所進行檢查或抽驗的頻率，強化食安監控機制。

衛生局表示，接獲通報縣內有3家業者為元山蛋品下游，即刻啟動查核機制，其中2家烘焙業者最近1年多都沒再向元山蛋品進貨，1家便當業者使用元山的水煮蛋作為滷蛋，最近購買200顆，雖然不是傳出問題的液蛋，但基於民眾疑慮，也已將這些水煮蛋下架銷毀，今天也持續針對相關業者使用的液蛋做查核。