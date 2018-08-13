吳音寧拒北市議會備詢 國民黨團將邀她到立院報告

北農總經理吳音寧拒絕到台北市議會備詢，國民黨團下會期開議後，將邀吳音寧到經濟委員會列席報告。（立法院國民黨團提供）

2018-08-13 11:35

〔記者林良昇／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧拒絕至台北市議會備詢，立法院國民黨團書記長曾銘宗表示，台北市長柯文哲對於吳音寧拒到台北市議會備詢都無法處理，依據「國營事業管理法」第3條等相關法律，國民黨下會期將邀吳到立院列席報告。

國民黨團今早召開記者會，曾銘宗指出，北農泛公股比率高達45.52%，當然要列席台北市議會，而農委會是北農的大股東，股權超過20％，總經理也是由農委會推薦派任，依據「國營事業管理法」第3條的規定與立法精神，立院確有邀請吳音寧列席報告的權利。

曾銘宗指出，公股只占27%的第一金控、26%的兆豐金控與22%的彰銀等泛官股行庫及台船、中鋼等，董事長與總經理都有到立法院相關委員會報告的慣例，而農委會持有北農逾2成以上股權，立法院要吳音寧來報告是「理直氣壯、依法有據」。

曾銘宗也批評，吳音寧當然要到台北市議會備詢，但柯文哲面對吳音寧不到台北市議會備詢的事件1個月，竟然兩手一攤，無法處理，「我們要選這種無能的市長嗎？」

國民黨立委王育敏則批評，柯文哲對吳音寧拒備詢的事件不是無能就是政治算計，態度反覆，說穿了就是為了連任的選舉考量，不想得罪總統蔡英文，如果柯文哲換不掉吳音寧，就讓國民黨來做。

立院上會期經濟委員會召委、國民黨立委廖國棟則說，經濟委員會每會期一定會國營事業到委員會備詢、報告，只有佔20%股權的官股國營事業都包含在內，北農也符合，按照「國營事業管理法」，本就有義務道國會說明，國民黨團下個會期一定會邀吳音寧到立院報告。

國民黨團表示，不論是過去立法院朝野協商針對政府捐助比例未達50%事業單位所作的相關監督決議，或是現行「國營事業管理法」規定與立法精神，又或是民進黨政府力推通過的「財團法人法」，要求政府捐助財產總額達20%以上的財團法人，必須加強監督管理，立院邀請吳音寧赴經濟委員會報告備詢，完全有理且符合民意期待。