童仲彥酒駕宣布退選 透露想辦萬華區Crazy Friday

日前酒駕自撞的台北市議員童仲彥，今天（13日）宣布退出年底選戰，並向社會大眾及選民鞠躬道歉。（記者簡榮豐攝）

2018-08-13 09:55

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員童仲彥前天於基隆酒駕自撞，就連台灣酒駕防制協會會秘書長林美娜都嗆退選，童仲彥今上午於議會受訪鞠躬道歉，說「對不起，我應該要負責，退出年底市議員選舉」、「我錯了，做了最壞示範，一切咎由自取」，應該把機會讓給有志參選的新人；他強調，他在月初已做出退選決定，因酒駕提早宣布。

媒體追問，有網友於童仲彥臉書罵「消費流鶯」，還有人附和留言「他是留學妓女戶啦！」為何童還於臉書回嗆「哩係咧供三小？看！」對此，童解釋，因為該網友講的不是事實，「我不是妓女大學，我是劍橋大學，沒有所謂妓女大學，請不要污辱性工作者、肥宅苦悶。」

童仲彥發表5點聲明，第1點宣布退選。第2點則是感念民進黨栽培之恩，希望民進黨中正萬華區提名4席議員參選人可以全上，請大家支持他們。第3點是，當初決定參選時，所有看板已經付費，如今廣告已掛上，並且租用到投票日，該區參選人不分黨派，只要用得到的，歡迎跟他服務處聯絡，他將無償提供使用。

童仲彥將持續推動性專區 「只有劍橋留英處理萬華流鶯」

第4點，在他剩下4個月任期裡，仍會全力做好選民服務，他對不起過去投票支持他的1萬9多位選民，退選後將反省沉潛，相信他會有改變的一天。第5點，他請大家放心，性專區的推動，並不會因為阿童不是議員而停止，他將繼續以公民身分推動林森北路性專區i-Voting，請相信「只有劍橋留英處理萬華流鶯」。

童仲彥強調，原本打算月底宣布不選，因酒駕提早宣布，「所有（退選）準備都已經準備好，只是考量到有很多考量」，不方便講；真的很對不起，而且很多鄉民說「性專區GG了」，他認為要相信公民力量，像他即將成為公民。

對於退選後人生規劃，童仲彥有些語塞，指他自己也會有事業可以做，反正會跟朋友一起合作，請大家放心；並透露他也有意願想辦萬華區Crazy Friday。

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