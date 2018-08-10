蔡錦賢判刑逃亡中國又參選 監院糾正內政部

新北市市議員蔡錦賢。（資料照）

2018-08-10 16:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕新北市議員蔡錦賢涉犯預備行賄罪遭判有期徒刑7月，未服刑即逃亡中國，至行刑權消滅後返國再度參選，監委陳師孟、蔡崇義調查中選會審定蔡錦賢兩次參選市議員資格，認為內政部未及時修正選罷法，讓曾犯預備行賄罪後逃亡的蔡錦賢，因行刑權消滅後得再度參選，監察院內政及少數民族委員會通過糾正內政部。

監委陳師孟、蔡崇義表示，內政部早在2010年針對中選會提出選罷法第26條修法建議案就回覆「將於日後修法納入研議」，卻一再拖延修法進度，以「須通盤檢討研議」等理由擱置，直到去年立法院內政委員會初審通過立委蔡易餘提案，內政部才在今年提出再修正條文，將「行刑權罹於時效消滅而未執行」列為候選人消極資格，前後拖延8年。

陳師孟說，從2010年內政部函復中選會將研議修正選罷法第26條後，歷經8年、8次修法，都未處理相關爭議，使犯了預備行賄罪的人得以鑽法律漏洞而具有候選人資格，有違公平正義原則。

陳師孟說，年底選舉即將到來，在選罷法完成修法前，希望中選會審慎斟酌現行行政解釋的妥適性，依據法律審定候選人資格，蔡錦賢若再申請參選，應加以杜絕。蔡崇義則指出，法務部解釋已經很清楚，時效消滅不代表執行完畢，但法律應該更明確，期望9月立法院開議後能儘速完成修法，防堵法律漏洞。