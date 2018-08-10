貿易戰讓中國付出高代價！ 學者：美終結對中交往政策

學者裴敏欣指出，習近平主政下的大戰略使華府的對中戰略變得清晰，終結了多年來對中交往的政策。（美聯社資料照）

2018-08-10 06:12

〔駐美特派員曹郁芬／華府9日報導〕知名的中國旅美學者裴敏欣在日經新聞發表的評論指出，貿易戰迫使中國面對現實。在美中貿易戰全面升高之前，一般都相信中國封閉的一黨體制比美國混亂的民主更能承受貿易戰帶來的政治成本。但很不幸地，對習近平而言，這個判斷是錯的。

著有《出賣中國》一書的裴敏欣以研究中國政治經濟發展及中美關係見長。他在文中表示，雖然中國的關稅報復集中在川普的鐵票區，但幾乎沒有在美國期中選舉的雷達上造成警示，除了少數共和黨人，共和黨仍然和他綁在一起。

他說，中國的情況完全相反，中國領導人雖不必選舉，但仍要面對公眾意見和黨內政敵的究責。出人意料地，針對習近平領導下的外交和內政，貿易戰掀起了激烈但健康的辯論。

表面上，辯論焦點環繞在對川普貿易戰的回應，中國人是有理由擔心全面貿易戰之下，中國會比美國更慘。但更深層的是對習近平2012年取得權力後的外交政策的全面檢討，黨內和社會上批評的聲浪並不只是單單怪罪川普，而是批判習近平過去5年的擴張性外交，毀了美中關係的根基而導致這場貿易戰。

裴敏欣指出，這些批評的聲音指責習近平放棄了鄧小平的「韜光養晦」以及不當老大的政策，無論是一帶一路、南海造島或與俄國的戰略結盟，使西方國家的菁英，尤其是美國完全改變了對中國崛起的看法。

習近平主政下的大戰略使華府的對中戰略變得清晰，終結了多年來對中交往的政策。了解到貿易戰只是中美長期戰略衝突的序幕使中國的政治與經濟精英感到震驚。他們驚覺中國發展的黃金時代已經結束，如果中美關係繼續惡化，習近平倡導的中國夢將成為地緣政治的惡夢。

他表示，習的批評者指出，鄧小平40年前曾提出為什麼美國的朋友都變得有錢，敵人都變窮的問題。如果中國變成了美國的敵人，北京現行的外交政策有毀掉經濟發展的風險。在內政上，鄧小平之後的領導人在一黨專政不被挑戰的情況下容許公共空間與私人自由的擴張，但2013年之後情況改變了，「恐懼」再次進入中國社會。

裴敏欣說，現在做出這些批判已經嚴重弱化習近平的結論還言之過早，但歷史經驗證明獨裁體制的自我矯正機制功能非常薄弱，尤其是錯誤來自最高領導之時。習近平目前的挑戰是要證明他的批評者和歷史經驗是錯的。他可以嘗試說服大家倒退是一時的，他的戰略最終會成功並帶來巨大效益。此外，他也可以低調地做出戰略撤退，回到前任者謹慎而溫和的政策。