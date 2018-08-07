議員質疑水湳多項工程延宕 林佳龍：為長遠規畫而變更工程

2018-08-07 19:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市水湳智慧城將有多項重大建設，包括中央公園、水湳會展中心、綠美圖、中台灣電影中心、水湳轉運中心等，多位市議員今日在市議會定期會關心執行情況，國民黨議員更表示上述工程都延宕，質疑市府的行政效率。市長林佳龍表示，水湳智慧城是台中「最後一塊鑽石地」，市府修正計畫讓其更完善，許多工程必須變更，進行長遠的規劃。

民進黨議員謝明源、陳淑華、曾朝榮表示，水湳智慧城計畫推動以來，地方都很關心其進展，但綠美圖、水湳會展中心工程在6月流標，今年底能否順利動工？希望市府對外說明，消除地方疑慮。

建設局長黃玉霖指出，因近年鋼價上漲，影響廠商投標意願，綠美圖工程已重新上網招標，水湳會展中心下個月也將重新上網，會盡最大努力在今年動工；至於中央公園第一標工程已完工，第二標將於8月底全數完工，9月即可和市民見面。

國民黨議員楊正中則列舉各項建設預定完工期程的變更，中央公園原訂今年4月完工，延至9月；水湳會展中心原訂2020年2月完工，延至2022年6月；綠美圖原訂2020年12月完工，延至2021年7月；中台灣電影中心原訂今年12月完工，延至2020年12月；水湳轉運中心原訂今年完工，延至2021年。

楊正中與議員陳成添都說，公園現在看來只有種樹，擔心無法在8月底完工。陳成添也說，工程不要急就章，反正都已經延宕了，就等完全做好再啟用。黃玉霖則說，可帶議員去看，保證月底一定完工。

林佳龍對此表示，水湳智慧城是台中最後一塊鑽石地，規劃應更完善再動工，因此許多工程必須變更，朝向智慧城市長遠規劃，他期盼大家平心靜氣看改變，他身為市長，是「城市裁縫師」，一塊布不能只是一刀剪下去只做成一件褲子，完整規劃就能做成整套西裝。

他舉例，水湳會展中心本來投入58億元興建2千攤位，市府再爭取中央補助42億元，攤位增至5千個，再增加國際會議廳；中台灣電影中心本來只是電影院，現在結合文化部的國家漫畫博物館；綠美圖則結合美術館、圖書館，形成全世界第一個有美術館的圖書館；水湳轉運中心則成為客運城，所有交通需求都可滿足。