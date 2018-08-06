全聯中元廣告影射陳文成事件？ 37年懸案再掀話題

影片中主角背後的鏡子上寫著「中華民國七十年」，正是陳文成遇害的年份，（圖取自全聯全聯福利中心廣告影片）

2018-08-06 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心的中元節廣告，向來以創意「有哏」屢屢成為話題，最新推出的廣告中，除了沿用以往請來「好兄弟」現身說法的「哏」；影片中影射的「好兄弟」身分，竟與37年前的含冤懸案「陳文成事件」不謀而合。

「我真的很不相信他們會這樣。」全長約1分鐘的廣告影片中，一名身著條紋襯衫約30歲左右男子，在充滿時代感的老舊校舍下，以溫暖的台語口音，細細講述像是生前過往的故事。男子最後感謝地說：「能把不認識的人，當作是好兄弟，是很不容易的事。」

三大巧合與陳文成背景相符

影片中細節背景引起討論，許多線索被網友拼湊出來，如；除了男子像是接受採訪般在一面老舊鏡子上，卻照映不出倒影，鏡子上寫著「中華民國七十年」正是陳文成遇害的年份；影片男子的穿著與陳文成神似；以及為男子成立的臉書和IG專頁帳號「Allen Chen」中，資料為1950年1月出生，1968-1972年就讀台灣大學等，都與陳文成的相關背景不謀而合。

陳文成教授離奇死亡案件1981年發生在台北市，真相至今未明。陳文成（1950年1月30日－1981年7月3日）生於林口，台大數學研究所畢業後，從美國密西根大學第一名成績獲頒博士學位。陳文成一生關心台灣民主與人權發展，在海外積極參與同鄉會、人權會，更曾捐款給《美麗島雜誌》。

1981年5月20日，陳文成全家由美國返台探親，7月2日被3名警備總部人員帶走約談，隔日清晨被人發現陳屍於台大研究生圖書館旁。當時官方曾聲稱他是畏罪自殺。但陳文成的家人與朋友指控是遭到國民黨政府謀殺。

綜合媒體報導，陳文成驗屍時，腰帶扣在胸前的襯衫外面，好像是用來拖屍體的。雙腳襪子不見了，右腳鞋子掉落。鞋子裡塞有一張百元新鈔，應該是「腳尾錢」。據悉，這是傳統劊子手行刑之後的習慣。

全聯：實屬巧合

這次全聯福利中心以「最難請的代表」、「關於中元，我想我們知道的都太少了」發布廣告影片，有網友留言，「讓有看到廣告的觀眾知道這段歷史」。但，全聯稍早回應，此篇僅為感恩先人的廣告，時代背景全屬巧合。