反對遴委會明顯瑕疵 台大工會聲援學生

2018-08-05 19:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選委員會2日發布聲明，面對管中閔案仍堅持「適法無誤」，要教育部盡速聘管當台大校長，連日來引發學生組織反彈，已有5個組織公開表達反對，台大工會也在晚間6點聲援學生，控訴這次爭議屢屢違反民主法治的基本價值與原則，也讓校內職場環境堪慮。

台大工會今晚發出的聲明指出，台大做為高教領頭羊，發現這次校長遴選爭議，校方言行已屢屢違反民主法治基本價值與原則，對建立更好的職場環境亦堪慮。

工會更點名教育部長葉俊榮，校內各項會議黑箱運作已久，如行政會議長期無學生及工會代表，高層「一言堂」行重大決策，罔顧學生及勞工權益。

面對台大校長遴選爭議，台大工會也聲援其他學生組織團體，如今已有台大學生會長吳奕柔、台大研究生協會、台大校長遴選改革陣線、台大學生會學生代表大會、台大文學院學生會等，接連發聲明反對台大遴委會。

台大工會呼籲，校長應重啟遴選或走向行政救濟，才是踐行正當法律程序的正確選擇，也指出，當一所大學如同公司運作失靈時，教育部依法監督利益衝突揭露、明顯重大瑕疵，才是重塑學術倫理的正確做法；並強調，唯有儘速重啟遴選，才能真正補正瑕疵，也才能透過正當的程序產生新的校長，讓其毫無疑義地領導台大，作台灣高教領頭羊。