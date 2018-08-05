政見被潑冷水 「虧雞福來爹」發誓半年遷光南山公墓

林義豐（左）不滿政見被市府潑冷水，當眾發誓說，他半年內就會遷光南山公墓，否則就辭職下台。（記者蔡文居攝）

2018-08-05 13:34

〔記者蔡文居／台南報導〕在網路上爆紅的「虧雞福來爹」─無黨籍台南市市長參選人林義豐，今天不滿他提出的「南山公墓變夜市」政見被市府潑冷水，當眾發誓說，他半年內就會遷光南山公墓，否則就辭職下台。

市府民政局日前表示，南山公墓幾年前進行過一次道路拓建工程，從西門路延伸到中華南路，自2005年開始規劃到2010年完工的新闢道路，5年約遷葬1700多門墳墓，補償費、遷葬費及工程費總計約2.1億元。估計目前南山公墓有超過5萬門墓塚，以此換算，全部遷葬完成，50年也不夠用，金額上看60幾億元。

林義豐今天中午參加無黨籍市議員莊玉珠的競選總部成立大會，以他激動獨特的肢體語言發表簡短演講。他表示，他當選市長後，要把南區的南山公墓遷葬，變成「Night Market 午後夜市」、引進「西班牙瘋狂星期五（CrazyFriday）」，以及綜合商業區和打造「雙峰靈骨塔」，要把103公頃的墓地全部充分利用，但是市府民政局竟在他後面潑他冷水，說要遷走墳墓至少就要50年，這就是我們選錯人。

他說，要挖那些骨頭要50年？「只要錢給我，6個月就挖光光，否則我就辭（辭掉市長）給你們看。」市府那些都是兩光的，難怪台南會失敗，他不怕困難，未來一定會全力來建設台南。