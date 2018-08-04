傳參加金廈通水「一人領700」 網友暴動喊「+10」

金門縣政府仍決定5日如期舉行通水「見證儀式」。（資料照）

2018-08-04 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕台中市主辦的東亞青運，在中國打壓下被迫停辦，陸委會曾希望金門縣暫緩8月5日的金廈通水典禮，但金門縣政府仍決定5日如期舉行「見證儀式」。有媒體指出，金門縣長陳福海決定擴大舉辦「見證儀式」，預計會有2千位鄉親到場，網路上還傳出「參加者一人可領700元」的消息，掀起熱議。不過金門縣政府駁斥傳聞。

LINE群組流傳「一個上午可領700元」

有網友在臉書社團「靠北金門」指出，近期在LINE群組流傳「有（人）要參加5號田浦水庫通水典禮嗎？一人700請大家踴躍參加」、「朋友在找人，一個上午700不錯哦！報給大家，幫忙找人」等消息；還有消息表示，有意願參加通水儀式的民眾，會有專車接送，強調參加者「會有意想不到的收穫」，鼓勵民眾前往觀禮。

消息傳出後吸引不少網友討論，有人興奮說「哪裡報名啊+4」、「意想不到收穫=700？」、「700元？+10」、「大家看到這則好康的消息，8月5日全金門的民眾應該會擠爆典禮活動現場，重點我想知道700元要找誰領！？」；不過也有人表示，上述消息並非屬實「假的啦，走路工最多才500，700破壞行情」、「只提供參加觀禮的民眾80元餐卷而已」。

金門縣政府駁斥傳聞

根據《蘋果日報》報導，金門縣政府今早駁斥傳聞，強調出席者會贈送環保水瓶1個，並會在各鄉鎮提供接駁車服務，請鄉親踴躍參加。