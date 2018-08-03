英國國會友台小組聲援 籲恢復台中東亞青運主辦權

2018-08-03 18:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕中國強拔台中市東亞青運主辦權，市長林佳龍向東亞奧林匹克委員會（EAOC）申復爭取續辦，並呼籲各界為台中市發聲。英國國會友台小組共同主席下議員伊凡思（Nigel Evans）及上議員羅根勳爵（Lord Rogan）也發表共同聲明，呼籲EAOC恢復台中市主辦權。林佳龍今表示，感謝國際社會聲援台中，共同為年輕選手參賽權努力。

市府指出，英國國會友台小組2位共同主席伊凡思與羅根勳爵，8月1日發表共同聲明，對EAOC貿然取消台中市政府主辦權深表遺憾，認為此決議不僅忽視東亞9個國家地區選手的參賽權，也違反奧運秉持的精神，以及EAOC會章明定「推廣東亞地區奧林匹克運動」宗旨。

聲明也指出，台中市政府從未違反主辦城市合約書條款，EAOC也未說明取消主辦權的理由。體育無國界，體育交流促進各國及人民間相互認識，東亞青年運動明年就要舉辦，EAOC卻因中國施壓而取消台中市主辦權，對籌備已久的台中市政府很不公平，呼籲EAOC恢復台中市主辦權。

林佳龍表示，中國這幾年阻止台灣舉辦活動的事件很多，東亞青年運動會絕非單一事件。這樣的事件不合理，台灣必須讓世界知道，若不發聲或默認，久了之後會積非成是，發生在台中，也有可能會發生在台灣其他城市，甚至其他國家。

林佳龍強調，取消台中市東亞青年運動會主辦權已違反運動精神，這是體育界負面教材，他要感謝各國際媒體的相關報導，更感謝2位英國國會友台小組共同主席發表共同聲明支持台中市，相信會有更多的國際人士和國家了解此事嚴重性，並給台中聲援。