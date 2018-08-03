賴清德訪雲林 讚李進勇施政有史豔文精神

2018-08-03 16:18

［記者黃淑莉／雲林報導］行政院長賴清德今天中午到雲林虎尾視察布袋戲傳習中心預定地，愛看布袋戲，也是史豔文粉絲，雲林縣長李進勇特別贈送他一尊史豔文戲偶。

布袋戲傳習中心預定地在虎尾農博生態園區內，佔地約17.8公頃，李進勇指出，布袋戲是最能代表台灣意象，值得全力保持及大力推廣，雲林為布袋戲故鄉，布袋戲傳習中心對保持布袋戲文化是很重要的計畫，期盼能提升為國家級地位，用國家資源投入保存最具有台灣意象的民間藝術保存及推廣意義重大。

第一期獲文化部核定補助第一期5億元，縣府會陸續進行相關工程推動，第一期預計在2020年可完工，做布袋戲推廣及傳承外，也發展布袋戲觀光產業及打造文化休憩空間，更成為老藝師的家。

賴清德指出，早年布袋戲是安定社會三大力量之一，小學時最想去的地方是雲洲大儒俠史豔文的故鄉，很高興替史豔文及所有布袋戲相關藝師建立一座布袋戲傳習中心。

賴清德表示，史豔文造成轟動喜愛，主要原因是他以「正直」除暴安良對抗藏鏡人維持武林安定，這種精神很重要，看布袋戲要學習他的精神，這幾年李進勇在施政魄力及照顧雲林弱勢、農民及長輩的精神與史豔文的「正直」精神一樣，包括老人日照中心、長青食堂密度全國最高，太陽能發電量全國第一，農村再生經費爭取最多及水井規費永不收費，「這樣的縣長點燈仔火要哪裡找？」