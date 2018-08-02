台大研究生協會看管中閔案 批校長遴委會前後矛盾

台大校長遴選委員會今天發出聲明，堅持聘管中閔當校長，台灣大學研究生協會今晚也在臉書發表對管案的看法。（擷取自台灣大學研究生協會臉書）

2018-08-02 20:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選爭議9個月僵局未解，台大校長遴選委員會今天發出聲明，認定程序瑕疵不影響遴選結果，對此，台灣大學研究生協會批評遴選委員會前後不一，因遴委會1月31日7小時會議並無法判斷瑕疵影響，強調必須實質處理爭議，才能合法產生校長。

台大1月遴選出新校長管中閔，但後續爆出部分遴委在投票時，不知管有「台灣大」企業獨董兼職，遴委之一的蔡明興還是台灣大副董事長，「副董選獨董」，管中閔、蔡明興間涉及利益迴避問題，使得問題難解，教育部5月公文要求重啟遴選，台大堅持不選並訴願，僵局持續至今。

台大遴委會因教育部長葉俊榮溫情喊話，今天發出聲明，但內容仍舊重申遴選程序適法，堅持要教育部儘速聘管；但這再次掀起台大校內反彈聲浪，認為遴委會說法無助解決僵局。

台大研究生協會晚間8點也發聲明指出，管案讓校內分歧對立，甚至校務會議出現情緒化發言、無溝通功能、曲解議事程序、剝奪代表發言權等，教長若要協助解決，應促成台大校內不同立場的建設性對話，並應多多參考學生想法。

台大研究生協會也指出，管案僵局中，遴委會在1月31日對遴選程序瑕疵是否影響遴選結果已作成無法判斷之結論，卻又於今天聲明卻說再次確認且不影響其遴選結果，2次結論不一顯然仍有疑義，認為教育部不論聘不聘管，都應實質處理爭議。

台大研究生協會認為，台大的校務會議與遴委會應更進一步審視遴選程序瑕疵對遴選結果的影響，單純以「無法判斷影響」進而認定遴選沒問題的結論，無助爭議解決，進一步調查遴選過程事實與影響，是必要行動。

台大研究生協會最後聲明，台大代理校長期間，涉及學生權益議案，多有時效性與緊急性，認為校方不應以無正式校長理由，拒絕實質處理學權，會持續在此原則下，爭取並進行制度改革。