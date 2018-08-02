最高行駁回抗告 黨產會：繼續為台灣民主憲政全力備戰

北高行3位法官認黨產條例有違憲疑義，裁定停止訴訟，黨產會不服提抗告。最高行政法院今日駁回抗告，黨產會表示，儘管面臨來自內外諸多的阻力，將繼續為台灣的民主憲政秩序全力備戰。（資料照）

2018-08-02 20:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院李玉卿、鐘啟煒、李君豪3位法官認為黨產條例有違憲之疑義，在今年6月裁定中投、欣裕台認定國民黨附隨組織案，在大法官就該院聲請釋憲案未做成解釋前，停止訴訟程序。事後黨產會不服裁定、提出抗告，最高行政法院今日駁回抗告確定；黨產會對此表示，儘管面臨來自內外諸多的阻力，將繼續為台灣的民主憲政秩序全力備戰。

黨產會說明，本件裁定起源於台北高等行政法院以105年度訴字第1685號、1734號、1720號裁定停止訴訟程序，本會雖知北高行有權聲請釋憲，而抗告終將被最高行駁回，仍基於不同意北高行於前述案件審理中，未善盡調查程序，給予本會表示意見，即率爾裁定停止審判，因此向最高行政法院提起抗告。

黨產會強調，審視最高行政法院新聞稿，並未就黨產條例合憲與否表示意見，而是引用「憲法」、司法院釋字第371號解釋及「司法院大法官審理案件法」第5條第2項規定，審查北高行釋憲聲請合法性後，裁定認北高行有權聲請釋憲，此為本會抗告之初預料可能結果，本會對此表示尊重。

黨產會指出，不當黨產的追討，乃台灣邁向實質法治國，落實政黨公平競爭的關鍵性政治改革工程，儘管面臨來自內外的諸多阻力，本會將會勇於挑起轉型正義先驅者的責任，遵守依法行政原則，繼續為台灣這塊土地的民主憲政秩序全力備戰。

黨產會提及，在司法院大法官審理期間，本會將持續依黨產條例意旨依法行政，續行不當黨產調查、處分等業務，不負國人期待。

此外，熟稔法律事務的黨產會委員也分析，本次最高行完全未就實質理由表示意見，只是同意北高行那3位法官有權聲請釋憲。既已正式提出釋憲，便可依法停止訴訟。

委員提及，看過最高行官方新聞稿可以發現，最高行法官的見解，只有最後面「從而原審以之為先決，問題裁定停止訴訟程序，並無不合」，這才是最高行的見解。

委員指出，最高行官方新聞稿前面一大堆敘述，其實沿用北高行3位認為黨產條例有違憲疑義的法官意見，只是一個陳述過程，既然抗告被駁回，那戰場就是交司法院大法官處理。