馬、江「以核養綠」 環團批謬論

多個環保團體在立法院舉行「環團駁斥馬、江以核養綠謬論。記者會，會中駁斥馬、江「以核養綠」論點的九個謬論。（記者王藝菘攝）

2018-08-02 16:25

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九、前行政院長江宜樺7月31日出席「以核養綠」公投記者會並參與連署，表態支持啟封核四商轉發電，以及廢除電業法第95條第1項規定民國114年要完全非核化的條文﹔民間環保團體抨擊，馬、江「以核養綠」的說法是謬論，最終目的是要讓核電復辟。

台灣環境保護聯盟、媽媽監督核電廠聯盟、綠色公民行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會、主婦聯盟環境保護基金會、北海岸反核行動聯盟、鹽寮反核自救會等團體今在立院召開記者會，高呼「以核不能養綠，以綠才能減核」，批馬、江的「以核養綠」是謬論。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅表示，支持公投制度，但所謂「以核養綠」的主張是「假新聞」，稱核能是一種「綠能」完全是謊言，即使是主導溫室氣體減量的IPCC及聯合國，也不敢說核能是可接受的減碳替代方案，而核廢料的毒害全球仍然無解，所謂「以核養綠」應該被稱為「以核擋綠」，是為了「核電復辟」的掩飾。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，該公投應該要正名為「核電復辟公投」，馬英九的能源政策主張，2025年的燃煤發電佔比要達到40%，比蔡政府2025年30%的目標還高，是「擁煤又擁核」，假進步真保守。

崔愫欣也強調，馬英九說核四封存是痛苦決定，但核四廠的問題不是2011年福島核災後才發生，核四廠被原能會及監察院認證不良工程，因偷工減料、施工品質不佳、輕忽核安、經費暴增、官員收賄等問題，共被監察院糾正6次、彈劾2次，工程品質無法說服外界，民眾不可能接受這樣的核四廠。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，所謂「以核養綠」的公投主文裡，根本沒有提到綠能發展，發起公投連署，宣稱核能就是綠能，就像以「幫助可憐的小動物」之名募款，錢用在自己身上，卻宣稱自己就是可憐的小動物一樣。

蔡雅瀅說，核一、二、三廠的執照都將陸續到期，廢除電業法第95條第1項，代表核一至核三廠有機會超齡使用，而這3間電廠過去狀況連連，本應早日除役，而非冒險延役﹔她呼籲民眾不要參與連署，也不要投票給支持老舊核電延役、危險核四復辟的候選人。

民進黨立委陳曼麗表示，2025年非核家園應該是藍綠兩大政黨的共識，馬英九也曾在2011年公開表示，核一至核三廠2025年除役，而核四廠在安全情況下才會繼續運轉，不知道為什麼他現在改變。

陳曼麗指出，民進黨政府擴充台灣的綠能，絕對不是「以核養綠」，而是用綠能取代核能，積極發展太陽能發電、生質能源能發電等等，全世界都把綠能發展當作潮流，現在台灣卻有人希望核能復辟。

陳曼麗說，這幾天天氣熱，很多人擔心跳電、電不夠用，但都沒有發生﹔過去幾次跳電的狀況都不是發電量不夠，而是輸配電系統老舊的輸送問題，台灣目前的電力是夠用的，可以送到每一個家戶。

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