丁守中批柯P：視而不見 什麼都沒改變

國民黨台北市長參選人丁守中（右二）今天拜訪永吉里長陳永昌（右一）。（記者簡惠茹攝）

2018-08-02 11:37

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天一早批台北市長柯文哲訴求「改變成真」，但是什麼都沒改，就算「柯P」在網路上很紅，但是台北城市競爭力卻不斷往下掉。

丁守中勤走基層策略持續進行中，今天丁守中拜訪信義區的里長，首站抵達五分埔商圈，與永吉里長陳永昌見面，丁守中在會中質疑柯文哲主要訴求是「改變成真」，但是其實根本什麼都沒有改變。

丁守中說，在這邊要問柯，柯家對面直線距離100公尺的東門市場，裡面巷弄狹窄、陰暗，防火防災問題仍然存在，從過去小的時候陪媽媽買菜的時候就是那個樣子，已經過了這麼多年還是一樣，柯文哲視而不見嗎？他有改變成真嗎？

丁守中指出，除了東門市場以外，台北市還有太多這樣的地方，包含五分埔商圈也都沒有改變，還有我們小的時候去陽明山，竹子湖，那裡都是塑膠棚鐵皮屋，現在還是一樣，為什麼不能建設得更美麗？讓農民居住環境更好、讓觀光休閒環境更好。

「儘管柯P很紅，台北城市競爭力卻往下掉。」丁守中表示，為什麼他這麼鍥而不捨的要選台北市長？因為很多事情不能幾十年不變，台北的城市競爭力從25名掉到47名，雖然柯P在網路上很紅，可是台北城市競爭力卻越來越低，我們必須為台北帶來大幅改變才行。

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