原住民族日 鄭朝方發表原鄉部落的4項承諾

2018-08-01 12:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣約有兩萬多名原住民，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方選在今天（8月1日）原住民族日，發表他對原鄉部落的「四項承諾」，允諾在選後，協助提升原鄉的居住、交通、經濟及文化，以期落實區域平衡發展。

鄭朝方表示，族群的多元，一直是台灣重要的特色，也是新竹縣的特色。這陣子，他走訪尖石、五峰，拜訪了許多泰雅、賽夏族的好朋友，跟他們一起編織、吃部落美食、體驗部落生活。他感受到原鄉部落的活力與多元，但在部落的現實生活上，政府做得還不夠多、不夠好。

因此，他選在原住民族日的重要日子，對新竹縣原住民族朋友表達四項承諾。

「全力協助原住民族的居住權。」鄭朝方說，在原鄉部落，族人的居住品質還可以再改善，他會全力協助，以弭平區域發展的差異。「未來，在新竹縣內的開發案，只要涉及原住民族的土地，我都會邀請部落族人，一起討論，把他們的意見，當作是重要的依據。」

在提升原鄉部落的交通便利上，鄭朝方說，未來應逐步降低山路垂直彎道面，以提升便利度，並配合交通部推行的「需求反應式運輸」（DRTS）運輸系統，利用彈性排班或預約搭乘，甚至以共乘方式，讓人口密度較低的區域，也能享受到政府提供的公共運輸。

鄭朝方表示，經濟結構上較為弱勢的群體，政府須負起部分的責任。未來他會保障原住民族就業的機會，採取長期穩定的就業輔導措施，並以原住民族傳統知識與文化為基底，發展屬於部落的「地方創生」計畫、生態旅遊等產業模式，創造永續、具原民特色的部落經濟。

「保存並發揚原住民族文化。」鄭朝方說，「地方創生」的基礎，就是「地方文化」，沒有文化就沒有產業。要保存原住民族的文化成為新竹縣的驕傲。同時，文化工作還必須搭配硬體的升級、產業策略，以及一群有創意、不同世代的社區工作者。希望鄉親給他機會一一實現，一起讓新竹縣轉變成進步的城市。