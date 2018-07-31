又要付錢了？台中BRT再掀波瀾 土建廠商也提仲裁

2018-07-31 19:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市快捷巴士（BRT）已廢止3年，爭議仍不斷，繼機電廠商因履約爭議而提出仲裁，國民黨市議員楊正中今天爆料，土建水環工程廠商也提出仲裁，仲裁結果若如同機電標由市府敗訴，將浪費市民的納稅錢。交通局長王義川則說，土建水環工程契約額度是11億6356萬元，廠商請求金額將不超過原契約額度，不致造成市庫額外負擔。

楊正中說，市府與BRT機電廠商的履約爭議，仲裁結果去年8月出爐，市府須給付機電廠商1億8378萬餘元；現在再爆出土建水環工程廠商也提出仲裁，而市議會國民黨團在明天起召開的第8次定期會要求市府提出BRT清算結果專案報告，但在仲裁結果出爐前，BRT根本無法完成清算，市府卻對土建水環工程交付仲裁一事未曾說明，總是等到被拆穿後才不得不承認。

楊正中說，市府廢了BRT，導致設備荒廢不用、驗收難以進行，廠商提出仲裁案，有如打了市府一記耳光，執政者的荒唐政策，結果是浪費市民納稅錢。

王義川則說，市府與原BRT站體土建水環工程爭議事項為履約期限計算，市府認為廠商延遲履約，應依契約罰款，廠商則認為沒有延遲，不願支付罰款，因此，除了罰款，市府還向廠商請求罰款逾期繳納而產生的利息；廠商依工程契約爭議處理規定，針對爭議事項提付台灣營建仲裁協會以仲裁方式解決，台灣營建仲裁協會已在今年4月組成仲裁委員會，進入仲裁程序，依照規定，仲裁程序為6個月，可再延長3個月。

王義川指出，土建水環工程契約額度是11億6356萬元，市府已給付廠商約9億元，其餘2億多元因有上述爭議而未給付，而廠商仲裁請求金額將不超過原契約額度，不致造成市庫額外負擔。

至於此事是否影響BRT清算，王義川說，BRT土建水環工程屬於市府和施工廠商之間的契約關係，而市府進行BRT公司各項財產債權債務、人員等清算作業，與工程進入仲裁程序並無關聯，因此未列入議會專案報告。他也強調，目前原BRT土建工程已與施工廠商完成驗收程序，車站站體等相關設備皆採原地活化，並提供優化公車使用，提供更大的公車運輸效能。