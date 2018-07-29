小英火力全開 嘉義縣授旗誓師轟前朝不負責任

小英火力全開，轟前朝不負責任還不知反省。（記者蔡宗勳攝）

2018-07-29 17:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨主席蔡英文今天主持嘉義縣授旗誓師大會時，猛烈攻擊「過去執政的人」不但沒有反省，沒檢討將過去不敢處理、不願意處理的問題都留給現在政府解決，還猛扯政府後腿、唱衰台灣。

蔡英文提到過去兩年多來，因之前執政的人留下許多問題，有許多的工作，因為過去執政的人不敢做、不願做，或是沒有能力做，都是長期累積的問題，所以，在2016年5月就任之後，便開始一項一項處理台灣發展面臨到的問題與障礙。

蔡英文說，這幾天聽到以前執政的人在批評，說現在兩岸關係不好、經濟不好，及現在的年輕人沒有未來，當她第一次聽到時，還以為先前執政的人是在反省，但後來她發現，並非如此，過去執政的人不但沒有反省，也沒有檢討將過去不敢處理、不願意處理的問題，都留給現在政府解決。

蔡英文強調，若年金問題不處理，年金就會破產，國家財政會更加困難。如果國家財政發生困難，就無法建設，也無法照顧我們的長輩及小孩。若沒有錢做國家基礎建設，台灣的發展便無法延續。所以，年金改革是十分重要，過去幾任的總統都有說要改革，但都沒有做到，因為改革的工作一定會得罪人，會讓有些人不高興，所以過去的人都不敢做，但是為了我們的下一代，為了台灣，必須勇敢地改革下去。

蔡英文表示，現在軍公教的年金改革已經初步完成，所以，不必再擔心軍公教的年金會破產，國家財政才可以穩定，這樣政府可以做更多的事，現在就在推動前瞻基礎建設計畫，透過特別預算，讓台灣該做得投資和建設，一項一項的來做，使台灣下一階段的發展有好的基礎。

蔡英文指出，政府的確在執政兩年多來，努力推動四大改革，因為全心全意在做改革推動，缺少對社會大眾完整解釋說明。現在看到謠言、假消息批評執政總總不對，她呼籲民眾要對執政團隊有信心。