中山足球場變花博爭艷館 姚文智：那是恥辱

2018-07-29 14:33

〔記者周彥妤／台北報導〕為舉辦2010台北國際花卉博覽會，當年台北市政府將中山足球場改建為花博爭艷館。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，足球場中間蓋爭豔館，他看不下去，「那是一個恥辱」，主張應恢復中山足球場，並同時與他另一項主張「廢松機改中央公園」一併納入整體規劃。

姚文智今天上午在大稻埕舉辦「西區Skyline」政策說明會，並與建築師吳聲明對談。會後有民眾問，中山足球場現充斥異國美食，是否應回歸原本足球場風貌，配合周邊環境改造，帶動台灣足球產業？姚說，在足球場中間蓋一個花博爭艷館，「我是看不下去，我認為那是一個恥辱」；中山足球場過去是台灣甲子園打棒球的地方，認為都市不僅要創新，還要銜接過去歷史脈絡。

姚文智表示，雖然現在很多人在那裡辦活動，這樣講恐怕會得罪人，但他主張足球場要恢復；另外，也要和他所提的「廢松機改中央公園」組成足球產業帶，待松機遷建，他會將原地打造成「大中央公園」，並與花博公園納入整體規畫。

至於國民黨台北市長參選人丁守中日前提出要與姚文智、台北市長柯文哲辯論都更、公宅、老年福利、托兒育幼、創新創業、招商引資六大議題；姚表示，欣然接受，可以每週一次。姚重申，盼選舉不要陷入口水戰，而能提出建設性的都市議題，對談辯論、TED、論壇，或甚至在大稻埕慈聖宮廟埕前拼桌辯論，與市民一起溝通。