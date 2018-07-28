開除林為洲黨籍？ 國民黨中央「還有緩衝時間」

未獲提名的國民黨立委林為洲24日宣布參選新竹縣長到底。（資料照）

2018-07-28 18:17

〔記者施曉光／台北報導〕未獲提名的國民黨立委林為洲24日宣布參選新竹縣長到底，隔天被新竹縣黨部考紀會通過開除黨籍，據悉，原本黨中央私下提醒新竹縣黨部緩一緩，要做足讓林為洲親口說明的機會，通知一次不到，可以再發第二次通知，但因為林為洲除了宣布參選，還大罵黨中央決策者、要求下台，讓地方黨部難以忍受，不過，未來中央考紀會開會時可望再約談林為洲。

黨內人士指出，目前中央考紀會尚未安排開會時間，還有一段時間可以緩衝，如果林為洲願意懸崖勒馬，不無另作停止黨權或申誡等其他較輕處分的可能。

國民黨考紀會主委魏平政今天受訪時說，中央考紀會並非有案就一定開會，還要看有無其他考紀案件，再一併開會處理，而且還要協調考紀委員時間，因此，目前尚未確定何時召開。

魏平政說，雖然根據「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」規定，必要時「得」約談當事人說明，但他的立場是希望地方考紀會開會時，都一定要通知當事人到場，中央考紀會處理案件時，也希望儘量可以做到。新竹縣黨部日前處理林為洲案，確實有通知林為洲，但林自己放棄機會，日後中央考紀會開會也打算約談林為洲，不過，魏平政也說，「地方黨部他都不來了，中央他會來嗎？」

對於林為洲宣稱，黨中央從未與他溝通協調，連勸退都沒有，讓他感覺是被逼退，黨中央人士澄清，過去曾經約林為洲，但都沒有約成，最近一次則是立院黨團總召林德福、立委陳雪生帶著林為洲到中央黨部，先見了副主席兼秘書長曾永權，結束後又面見黨主席吳敦義。

據透露，當時陳雪生希望黨中央保證下屆新竹縣立委繼續讓林為洲選，曾永權表達樂見林為洲留在立法院，離開時，大家都以為林已經願意以大局為重，日後前立法院長王金平也曾傳話黨中央，稱林為洲確定不會參選，未料，他卻在24日宣布參選到底。