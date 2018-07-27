身為原民女性 Kolas：最多挑戰來自性別與種族歧視

2018-07-27 14:35

〔記者李欣芳／台北報導〕新任行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）上任迄今將近2週，她今天受訪表示，自己面對的挑戰不是如何回應、講話語氣如何、能否清楚傳遞資訊等問題，「最多的挑戰是性別跟種族歧視！」因為自己是女性又是原住民的身分，不過，她說，每天都在面對不同挑戰，會努力克服困難，面對它、解決它。

對於堅持自己的名字使用羅馬拼音，被「宅神」朱學恒大作文章批判，至今朱學恒也沒道歉，Kolas說，很多親友都在問她：「我們用自己的名字有什麼不對？為什麼他們要這樣講？」她認為，長久以來，尤其是對於回復原住民名字的人，在台灣還是會遇到阻礙。

Kolas今天接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，提及她名字使用羅馬拼音在過去遭遇的阻礙，她說，以往到醫院看病時，就遇到護士小姐因不知怎麼唸她的名字，因此不願念她的名字，有醫生還以為她是外國人、外籍勞工或是外籍配偶，會用英文與她對話，她堅持用羅馬拼音，是因為原民的名字，有些真的沒辦法用漢字來音譯。

Kolas說，她發現網友用非常不雅的漢字來音譯她的名字，「Kolas Yotaka」變成「褲拉屎‧有打卡」，她強調漢字每個字都有個別意義，跟拼音不同，她也無奈的說：「對名字的辯論，我已經辯論10幾年了，希望網友能尊重。」

Kolas指出，由於以前法律還沒改，所以她漢語名字叫「葉冠伶」，姓葉沒有任何原因，只是因為當時國民政府要原住民改名，祖父就抓抓頭說「我們來姓葉好了」，所以部落裡感情比較好的人，就一起姓葉了。

接任行政院發言人後，Kolas因工作需要，每天都要提前起床，她說，每天早上都5點起床，跟以往在立法院工作時，時差提早兩小時，「我常跟朋友開玩笑說，現在好像在印度上班！」