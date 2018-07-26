中央擴大發放育兒津貼 南市預估投入10億元

2018-07-26 22:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合中央少子化對策新制，擴大發放育兒津貼、托育補助，台南市政府表示，採行與中央一致做法，新制度上路後符合育兒津貼發放條件者達87.8％，成長2倍之多，整體經費預計10億元規模。

行政院今日宣布新制方案，針對委託準公共化的托嬰中心及合格保姆照顧幼兒的家長，發放每月6000元托育補助，未接受準公共化照顧的幼兒，若家庭綜合所得稅未達20%、且未領取育嬰留職停薪津貼者，每月也發放2500元的育兒津貼，中低收入戶者每月發放4000元、低收入戶者每月發放5000元。

南市社會局指出，新制度上路後，家中育有0-2歲幼兒家庭及接受親屬保母照顧而言，整體的褔利都有提升，南市幼兒人口數約2萬6989人，舊制育兒津貼限定父母一方未就業，符合發放資格者僅42%，新制度上路後符合育兒津貼發放條件者達87.8%，受益家庭明顯增加。

此外，舊制中超過1500名由阿公阿嬤等親屬保母照顧幼兒，也因新政策受益，由原每月2000元補助增加為2500元。

南市社會局表示，預估南市實施準公共化政策後，108年市府因應少子化投注0-2歲幼兒經費將達10億元規模，期能真正協助家長降低育兒負擔，同時改善托育環境。