全球航空屈服中國 駐美代表投書嘆「有錢能使鬼推磨」

高碩台投書媒體批評中國打壓，現在傳出美國三大航空準備配合中國更改台灣名稱。圖為美國航空。（路透）

2018-07-25 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國逼迫全球航空業者將台灣更名為「中國台灣」，如今期限已到，傳出原先不願屈服的美國三大航空終將低頭。對此，我駐美代表高碩泰投書媒體，批評北京近來挑撥動作頻頻，試圖打破美全球商業系統的自由發展。

高碩泰於當地時間24日投書美國「航太週刊」（Aviation Week & SpaceTechnology），內文寫道，中國逼迫航空業者更名中國台灣的舉動，是近來許多帶有挑撥性質動作的一例，其它包括在南海建設人工島嶼、軍艦繞台等，認為中國掌控區域、全球的野心帶有商業化成分，試圖打破美國、台灣在內的全球商業系統的自由發展。

高碩泰提到，美國萬豪酒店因承認台灣為一個國家，加上官方推特對達賴喇嘛相關貼文點讚，中國在今年1月關閉萬豪的網站及手機APP，萬豪最後也屈服於壓力，不但道歉，還將該名小編開除；而在4月25日，中國民航局發函要求44家航空業者，舉凡把台灣寫為國家的網站、APP，須將其更名為中國台灣或中國台灣地區。

高碩泰表示，部分業者因不敵壓力決定配合，顯然是著眼中國快速成長的航太市場，認為「有錢能使鬼推磨」，悲哀地為沒有政府干預的自由企業經營原則覆上陰影。高碩泰指，很感謝美國政府與國會的情義相挺，在獨裁政權企圖扭曲現代商業社會運作模式之際，美國和台灣等民主國家應建立友誼，堅守以民主為奠基的自由企業運作原則。高碩泰強調，中國的威脅不僅是對台灣，而是對全球都造成影響，唯有共同合作，才能為商業創造良好的環境，進而造福人類。