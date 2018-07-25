中國施壓、國民黨「砲口對內」 本土社團：還有臉在台灣參選？

台灣社等本土社團發表共同聲明，警告中國，蠻橫打壓只會讓台灣人更堅定走在台灣路上；聲明也提到，國民黨人士此時竟然不是和台灣人民同一陣線，反而砲口向內，讓人不可思議。（資料照）

2018-07-25 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕在中國打壓之下，原訂明年8月由台中市主辦的東亞青年運動會被取消，引起國際譁然。不僅國人氣憤，台灣社等本土社團也發表共同聲明，警告中國，這種蠻橫打壓的作為，只會讓台灣人更堅定走在台灣路上；此外，聲明也提到，國民黨人士此時竟然不是和台灣人民同一陣線，反而砲口向內，讓人不可思議，痛批「還有臉留在台灣，參加台灣的選舉！？」

由台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社、台灣客社、台灣教師聯盟所發的共同聲明指出，中國以台灣進行正名公投連署為由，提案取消2019東亞青運台中市的主辦權，並在東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時理事會中通過，消息傳來，國人莫不怒火沖天！嚴重警告中國，這種蠻橫打壓台灣國際活動空間的作為，只會讓台灣人更加堅定的繼續走在台灣路上。

聲明提到，更不可思議的是，國民黨人士竟然不是和台灣人民同一陣線譴責中國，反而砲口向內，攻訐正在為台灣爭取應有國格奮戰的紀政等人！「你們還有臉留在台灣，參加台灣的選舉？」同時本土社團也呼籲國人，當現今國際情勢逐漸轉為對台灣有利的關鍵時刻，要更團結一致。

國民黨昨表示，東亞青運是前台中市長胡志強任內爭取，讓台中可以有能見度的國際性活動，如今被取消，國民黨完全無法認同，更認為政治絕對不可干預體育，所以無論是今天其他主辦地區聯合的打壓，或是民進黨政府上台後不斷地操弄台獨意識形態讓國際社會感到意圖以政治消費體育，都要嚴厲譴責！

而昨天傳出有藍營人士爆料，中國打壓主因恐是林佳龍聘用東奧正名公投發起人紀政，不過此番言論遭到網友一陣砲轟。