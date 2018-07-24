爭公開審理 王炳忠：檢察官承認此案無涉機密

2018-07-24 12:50

〔記者張文川／台北報導〕新黨發言人王炳忠、青年軍幹部侯漢廷、林明正、王炳忠父王進步等人，涉接受中國解放軍旗下兩單位資助在台發展組織，意圖吸收包括現役軍官及學生發展組織，台北地檢署依違反國家安全法罪嫌起訴，台北地院今針對限制出境、是否要公開審理，開庭調查；庭訊結束後，王炳忠等人輪番強調此案無涉國家機密，檢方若考量軍人證人身分曝光，可屆時傳喚證人時不公開，無須全程不公開審理。

今日庭訊採不公開審理。王炳忠訊後表示，尊重法官的決定，但「強烈堅持主張應公開審理，沒有理由不公開」，檢方認為不公開的理由包括涉及現役軍人的年籍、單位等資料，不適合公開，但王等人認為只要傳喚時不公開即可；王說，蒞庭檢察官在庭內先說此案無涉機密，又說要再和有關單位確認，「如果連檢察官都不確定，怎麼可以用國安大帽子起訴我們？ 」

侯漢廷也說，檢察官當庭承認起訴書的卷證中沒有任何的國家機密，本案眾所矚目，法院應該公開審判，以昭公信；林明正說，檢察官指還要再確認卷證，看是否還有其他部分涉及機密，「我們不懂檢察官還要看什麼」。

由於4人的限制出境即將屆期，且王等人聲請公開審理，法官今開庭調查此2事，

侯漢廷等人的限制出境令將於7月27日到期，全案6月初起訴後移審北院，法官今開庭調查有無繼續境管的必要；另，因國家安全法案件屬非公開審理案件，王炳忠等人向法官聲請要求公開審理，法官今也將一併聽取檢、辯意見。庭訊後，法官諭知將由合議庭評議決定公開或秘密審理。

王等人今早進場前，與支持群眾高呼「公開審判，以昭公信」、「主張反獨促統，何罪之有」等訴求。