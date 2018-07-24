被暗批「政教合一」 徐欣瑩駁：學禪打坐是為訓練專注力

2018-07-24 08:26

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨籍前台灣省主席林光華昨天受訪說，他挺國民黨立委林為洲以「黨外」身分參選新竹縣長，有個很大的原因在於林為洲願意學習黨外精神，而目前民、國兩黨都不會當選，那我們（的縣長）要這個「師父好、師父棒」的？「大家匍匐於地」、用宗教來操控政治，政教合一嗎？暗批民國黨主席兼新竹縣長參選人徐欣瑩。

徐欣瑩獲悉直呼「這個是抹黑」！因為她從政以來，從來沒有說過「師父長、師父短」、「師父好、師父棒」這些話，這是所有跟她同事過、接觸過她的人都知道的事情。

徐欣瑩說，學禪、打坐只是她個人訓練專注力、沈澱心靈的一種方式，她從沒有將之歸類於是她的宗教信仰。

她說自己打坐已經超過20年，以前獲得包含民進黨在內的各黨派支持、摘下全國最高票立委頭銜時，都沒有民進黨或國民黨質疑她用宗教來操控政治，直到最近2、3年才有！為什麼？

她說這是一種「抹黑」！且已經造成很多民眾的誤信與恐慌，甚至有人還把她跟信徒身著紫衣的妙禪畫上等號，但這一切根本都是錯誤的連結，這是她此次選縣長最需要突破的障礙，好幾次都想要主動出來開記者會澄清。

徐欣瑩還說，她雖然從政，但對於所有指導過她、幫助過她的人都心存感激，因為「人不能沒有一點倫理道德觀」！

前省府主席林光華說，作為民進黨創始黨員之一，他一向不分政黨，心中懷抱的是台灣的民主自由。這次大家眼睜睜看著民、國兩黨黑箱作業的提名都覺得詫異和失望。

林為洲願意學習黨外精神，號召所有鄉親找回民主自由的核心價值，這是他挺林為洲用黨外身分選很重要的關鍵。不然以目前民、國兩黨都不會當選，那我們（的縣長）要這個「師父好、師父棒」的？「大家匍匐於地」、用宗教來操控政治，政教合一嗎？