臉書吹撩妹風 竹縣長參選人徐欣瑩也跟進

2018-07-22 12:56

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕臉書上紛傳撩妹金句貼文，民國黨主席、新竹縣長參選人徐欣瑩也跟進，她在臉書上發表一系列「新竹我愛你」政績撩妹文，果然獲得粉絲們的熱情迴響。

徐欣瑩的粉專撩妹文用的全是政績建設照片，像生醫園區醫學中心照片搭配的文案就是「我可以醫急重症，但無法醫治我對妳的病入膏肓」，說明竹竹苗缺乏急重症醫學中心，經過徐欣瑩在擔任立委期間持續向中央政府爭取，終於拍板定案編列預算執行，可望讓新竹縣民未來能擁有更好的醫療照護水準，享用更好的設備與資源。

另外霄裡溪的照片搭配「我可以給妳的，就是一塵不染的真心」，就說明霄裡溪以往遭電子大廠排放污水，經過徐欣瑩的持續質詢和抗議，終於在2015年截斷工廠的廢水排放，讓霄裡溪恢復往日的純淨。

徐欣瑩說，這些政績往往是耗費多年才能爭取建立，背後的辛苦非一般人所能理解，但是用政治和選民溝通以往相當不容易，尤其是以往呈現政績的多半是調性較硬的文章，但是如今用不同敍述方式來表達，的確更加觸動人心。而且這些往日的政績，確實就是基於愛護鄉親選民的初心，才能有這些規劃，因此與現今流行的撩妹體相結合，確實將政績背後體貼縣民的心情完整呈現。

其他「新竹我愛你」系列政績撩妹文還有自來水延管補助、興隆大橋的興建、頭前溪橋機車道拓寬以及竹北環狀交流道改善計劃。這系列撩妹文貼出引起網友迴響，有網友留言新竹人真幸福，也有網友看了後大讚：「一級棒的政積+風潮的創意。」