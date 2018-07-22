丁丁也撩妹 市長等20年、「為你，我可以等一輩子」

丁守中今天被問到此事時，他即興說，「為了市長我等了20年，為了你，我可以等一輩子。」（記者鍾泓良攝）

2018-07-22 12:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕近期吹起撩妹風，不僅是歷史古人、運動選手，連政治人物也湊一咖。娛樂網站「老天鵝娛樂」數日前公布「政客撩妹篇」，總統蔡英文、市長柯文哲及民進黨台北市長參選人姚文智等政治人物都入列，唯獨國民黨台北市長參選人丁守中沒出現。讓丁守中粉絲團小編吃味地到臉書留言「我呢！」、「不要排擠啦！」而老天鵝娛樂小編也製作了一張空白圖回應。

丁守中今天被問到此事時，他即興說，「為了市長我等了20年，為了你，我可以等一輩子。」

娛樂網站製作政治人物撩妹參考，如姚文智就是「30歲妳就會愛我了」，藉此突顯30歲以下民調低迷，內政部長徐國勇則是「思念是一種病，毒性更勝姑婆芋」，也是因徐誤食到姑婆芋而中毒的往事。新北市長朱立倫是「我想出席，妳人生各階段的剪綵」，藉此回應「新北剪綵王」的封號。

而對於丁守中是空白圖，有網友認為那是因為丁存在感低，被稱為「佛系參選人」，但也有網友發揮想像力幫忙，提出「 丁丁不想當人才，只想當點亮你生命的那根火柴」、「再美的情話也都是抄襲我的」。