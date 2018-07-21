柯文哲公布競選主視覺 一個字解釋完政治信仰

2018-07-21 16:57

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲競選團隊今天公布競選主視覺，以英文字母大寫「Ｋ」呈現，在白底上選擇藍綠色系的「海洋色」，並以黑色字體的「改變成真、持續發生」作為標語。柯文哲解釋，K就是柯；海洋色是藍綠融合的顏色；白底是提醒大家，他還是來自醫界的白色力量；加上黑色字體，就是印證他常說的「比統獨更重要的是是非、比藍綠更重要的是黑白」。

柯文哲也補充，還有很重要的是，這次主視覺的「K」字，是由括弧所組成的，而括弧在程式語言中，就是要執行的意思，象徵他的執行力，另外「K」字底部有外凸的小角（腳）也有走讀的意思，透過一個K字就能把他的政治信仰解釋完畢。

柯文哲說，他在2014年的競選口號是「改變成真」，當時20歲至29歲的年輕族群投票率不超過5成，但在當年一舉超破7成，代表年輕人第一次相信說改變會成真，所以2014年是改變成真的話，那現在2018年競選口號就要變成持續成真（Keep it possible）。

柯文哲還說，當任市長4年來還是會有一些隱憂。柯接著細說還債520億元、任內市府發包僅採最有利標；10職等以上官員全部遴選等市政作風，稱他常在想，他不當市長以後，這些幾年來建立的市政文化能不能持續下去，這是他現在所擔心的。

柯文哲接著稱，社子島、環南市場；忠孝橋引道拆除、斯文里三期都市更新等政績，稱這些困難都是靠毅力一項一項才去克服，已經改變的東西，要讓他真實存在下去，要讓台灣人民相信，困難的東西都能一樣一樣去改變。