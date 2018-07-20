姚文智指丁用黨產打選戰 丁守中回酸狀況外

2018-07-20 13:42

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今開砲，表示國民黨八德大樓是不當黨產，不適合做為丁守中的競總，嗆丁用黨產打選戰。對此，國民黨北市長參選人丁守中今出席活動高調回酸姚文智，「歡迎姚文智來打我」，但作為候選人他要更了解狀況，打人要打準一點，自己從來沒說中央黨部是自己的競選總部。

姚文智今出席活動，羅列國民黨在北市的多處不當黨產，包括八德大樓、劍潭青年活動中心、婦聯會總部、林森大樓、中影文化城等；姚並建議黨產可做各式活化利用。

姚文智也呼籲其他台北市長參選人都能對不當黨產表達態度，尤其是丁守中，讓國家財產在北市得以充分利用，國民黨八德大樓不適合擔任丁守中的競選總部。

不過，丁守中團隊日前對外頻打哀兵牌，指國民黨很「窮」，沒錢設立競選總部，將以「另類打法」接地氣應戰，擬在各選區找市議員參選人共同成立「聯合競選辦公室」。

對於姚文智說法，丁守中高調回嗆，「歡迎姚文智來打我」，但作為候選人他要更了解狀況，打人要打準一點，我們從來沒說中央黨部是自己的競選總部。

丁守中受訪時也不忘批評市長柯文哲，指柯文哲施政也常常「狀況外」，像是第一果菜批發市場要斥資1420億元改建，卻漏做環評，實在很糟糕。

針對民進黨秘書長、姚文智競選團隊主任委員洪耀福日前公開表示，台北市長柯文哲聲勢高，姚與丁都被邊緣化，並表示未來姚會全面推出新政策。丁守中則回應，應該是姚文智被弱化，回嗆洪「是他要加油，是他失職」，還表示自己只是先前「被叫去要跑基層」，未來將會推出相關政策、更曾是4家報社社論主筆，「丁守中打議題，我是很強的！」表示有信心拿下48％北市選民支持。