質問潘孟安拆民宅拿了多少錢 最狂女議員收律師函堅不刪文

屏東縣議員蔣月惠槓上屏東縣長潘孟安。（記者侯承旭攝）

2018-07-19 16:37

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府16日清晨執行屏東火車站公勇路牴觸戶拆除作業，無黨女議員蔣月惠到場抗議，還發生咬女警事件，蔣月惠後來於臉書發文，質問屏東縣長潘孟安拆民宅總共拿了多少錢？潘孟安發律師函要求蔣月惠刪文，否則將追究法律責任。

16日上午的衝突過後，17日蔣月惠被依妨害公務及傷害罪法辦。18日蔣月惠到屏東縣警局向被她咬傷的女警致歉，卻找不到當事人，痛哭失聲。

蔣月惠17日凌晨在臉書發文，質問「公勇路的總經費是3.4億元，你急著拆私有民宅要辦核銷。請問縣長在這當中總共拿了多少錢」。

蔣月惠今天下午收到雙掛號信，屏東縣長潘孟安發出律師函，要求刪文並澄清。

潘孟安的律師函指出，蔣議員身為民意代表，為民喉舌，但不應散布此種非事實之內容，藉中傷本人名譽之方式達其反對拆遷之目的，手段並不正當；蔣議員於網路貼文已公開暗指本人在公勇路拓寬工程案中收錢，本人完全無法接受此名譽上之侮辱及不實質疑，請即刻刪除不實之網路貼文，並提出澄清，否則為維護本人之基本尊嚴及名譽，只得依法追究相關法律責任。

蔣月惠則回應，她堅持不刪、讓他提告，她要潘孟安公布3.4億元的流向，為何要在16日清晨5點強拆不同意戶的民宅。