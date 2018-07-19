最狂女議員蔣月惠多次槓潘孟安 這個質詢最經典…

屏東縣議員蔣月惠10月質詢縣長潘孟安是否收取廠商的政治獻金，引發潘孟安不滿，要求蔣月惠收回指控，他不接受這種污衊；雙方動怒互嗆，氣氛僵硬。（資料照，擷取自屏東縣議會官網）

2018-07-19 17:56

〔記者侯承旭／屏東報導〕無黨籍屏東縣議員蔣月惠因道路拓寬拆遷爭議槓上屏東縣長潘孟安，兩人交鋒已不是第一次，她公開要求潘孟安「趕快結婚生小孩」，堪稱經典！

去年10月，蔣月惠針對屏東縣長核准刀鋸工廠在高樹鄉泰山村設立，質詢潘孟安是否收取廠商政治獻金？潘孟安聽完後動怒，認為議員不可以做這種指控，他不接受這種污衊，要求收回發言，並請蔣月惠自重而人重，不要用這種影射。

蔣月惠隨即大聲回嗆，「有就有，沒有就沒有」；雙方互不示弱，高分貝互嗆。

公開要求潘孟安 「趕快結婚生小孩」

前年7月，未婚的蔣月惠針對屏東人口連續減少12年，質詢未婚的潘孟安要想辦法叫大家生小孩，「縣長你趕快去結婚生小孩，就從你開始！」

當時，潘孟安一臉尷尬地說，「議員，我們都來努力、都來努力好不好」；蔣月惠則說，「我已經不能了，我已經沒辦法生小孩了，所以要麻煩你，趕快結婚生小孩」，引起朝野議員與列席官員哄堂大笑。

前年7月，屏東縣政府要拆除有83年歷史的屏東縣立游泳池，蔣月惠號召民眾陳情，要求保留游泳池，自己還犧牲色相穿上泳衣示眾，同樣引發關注。

蔣月惠（前右）前號召民眾陳情要求保留屏東縣立游泳池，犧牲色相穿泳衣上陣抗議。（資料照）

縣府動員怪手和警力，強制拆除屏東火車站公勇路牴觸戶，蔣月惠（前）到場抗議，引發咬女警事件，讓她備受矚目。（翻攝資料照）

蔣月惠（前右）與屏東市建民路等地牴觸戶到屏東火車站前拉白布條抗議。（資料照）

蔣月惠率群眾到轉運站演出老弱婦孺搭車不便行動劇。（資料照）