彰化越來越好 蔡英文：對魏明谷連任有信心

民進黨主席蔡英文18日主持中執會，除由彰化縣長魏明谷（左2）進行執政縣市施政亮點專案報告外，並邀請政策受惠者經驗分享。（記者叢昌瑾攝）

2018-07-18 16:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕彰化縣長魏明谷今受邀出席民進黨中執會報告綠能政策和長照政策，並邀請受惠的縣民分享實際經驗。民進黨主席、總統蔡英文表示，她對彰化未來抱持信心，對魏明谷連任很有信心，魏明谷是彰化正在改變關鍵時刻最需要的人，在魏明谷和他團隊的努力下，彰化一定是台灣人的驕傲。

年底選舉將近，民進黨7月起邀黨內執政縣市長赴中常會報告政績，7月4日邀桃園市長鄭文燦打頭陣，今邀魏明谷以「綠能首都，幸福彰化」為題報告。

蔡英文聽完報告後表示，魏明谷把民進黨執政理念刻劃得很清楚，就是解決人民問題、照顧人民需求，魏明谷是個純樸、腳踏實地、出身基層、關心弱勢的人，彰化長年以來的問題開始解決，彰化在改變中，彰化人過去不敢想的都在實現中。

蔡英文指出，魏明谷主政這幾年確實堅持做對的事情，不畏懼艱難挑戰，解決多年問題，例如貫徹八卦山禁採砂石決定和整治鹿港溪，每項問題要面臨長時間累積和系統性挑戰，魏明谷做這些事情一定會得罪人，但他一步一腳印，讓彰化縣民感受到改變。

蔡英文說，她兩度去探訪彰化縣政幾個重要的點，深刻體驗到魏明谷確實善用資源，創造最大效益，真正改善人民生活，例如把綠能回饋金回饋給國小，讓教學更活潑，軟硬體更完備，當學校很多活動需要特別挹注資金時，有一筆額外資金可以幫忙。

蔡英文說，除了這些政策外，她也看到彰化未來非常重要亮點，就是綠能產業，例如離岸風電未來有新台幣1兆以上投資會投資到彰化工廠，日照和光電也是彰化重要產業。

蔡英文也說，除了新型產業，彰化製造和商業能量都很強，引進新產業後，六都之外人口最多的彰化縣，是個很有發展潛力的地方，彰化是個重要工商所在，在魏明谷領導下，未來一定是個工商大縣。