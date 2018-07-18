被問「做好做滿」 柯Ｐ：已學會不要把話說太滿

2018-07-18 11:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲人氣居高不下，每回出席活動總會有民眾高喊「選總統」，市議員戴錫欽昨在議場質詢時問柯，若年底當選會不會做好做滿？柯竟回「我還是想做好做滿」、「世事難料」，曖昧回答引發聯想。不過柯文哲今受訪時表示，台灣政治人物常會說做好做滿，都往往沒做到，現在已經學會不要把話說太滿。

柯文哲上午出席「台北市產業獎勵補助及企業融資貸款3年半雙破10億！」記者會後，接受媒體聯訪，媒體續追「做好做滿」一事。柯表示，應該是不會成為烙跑市長啦，只是台灣政治人物，每個都說做好做滿 最後都沒有兌現，「原則上我們知道我們在做什麼事情，但話不要講得太滿，我現在學會不要把話講太滿。」

對於外界質疑柯文哲態度曖昧，是為了保留籌碼用以綁架民進黨，柯則笑著反指自己才是被綁架的，他覺得自己每天都被綁架。

面對媒體頻頻追問，柯被視為總統蔡英文2020年連任最大威脅，為何不願說出做好做滿？柯表示類似這種問題，他最喜歡反問「四年前的現在，他人在哪？」（當時仍為台大醫生），可見人活在世界上，做好今天該做的事情，不要想太多。

柯最後推薦媒體去看周星馳的電影武狀元蘇乞兒。至於世事難料，他僅說文解字，「就是我們都不曉得明天要發生什麼事情」，沒有多做回應。