文大宿舍案》議員爆20年來從未繳房屋稅 柯：法律漏洞

文化大學宿舍大群館爭議持續延燒，市議員簡舒培今質詢時指出，由於大樓分割為99個門牌，每戶現值低於10萬，20年來從未繳過房屋稅。（記者沈佩瑤攝）

2018-07-17 16:52

首次上稿 16:22

更新時間 16:52

〔記者蕭婷方／台北報導〕文化大學宿舍大群館掀爭議，文大與又昱公司將協調終止契約。台北市議員簡舒培今於議會質詢時指出，侯友宜夫婦興建大群館時即刻意將大樓分割為99個門牌，由於每戶面積小、現值低於10萬，20年來坐收高額租金、卻從未繳過房屋稅，詢問市長柯文哲是否合理？對此，柯回應，房屋稅繳稅標準為中央規範，但直言「這是法律漏洞」；不過柯稍後答覆議員質詢時又改口說，「是合法節稅」。

簡舒培指出，房屋稅計算標準，以房屋評定現值乘以稅率，大群館若為單一門牌，應繳納6萬4388元，1998年落成至今年共應繳納121萬5000元；不過，侯家卻將大群館切割為99個門牌，每個門牌依房屋稅條例第十五條第一項第九款規定，現值10萬元以下不用繳納房屋稅。言下之意，大群館至今從未繳納房屋稅。

侯適合當市長嗎？ 柯P：我沒房子可這樣啦

簡舒培批，又昱公司以往自行經營將房間出租給學生，每年營收超過700萬元，後又轉租給文化大學，每年租金1500萬元、每年租金還增加5％，每年在家睡覺就有幾千萬進來還不用繳稅，直批實不合理、根本刻意規避繳納房屋稅。

對此，柯回應， 但這是法律漏洞。

簡舒培進一步詢問柯文哲，侯友宜此舉適合當市長嗎？柯文哲僅簡回：「我沒有房子可以這樣啦！」

藍議員建議說「合法節稅」 柯P：對啦這比較好

不過，國民黨議員戴錫欽批柯講話常常不精準，認為柯先前接受簡舒培質詢時不該說「制度漏洞」，建議柯應說「合法節稅」。對此，柯連忙附和說，「對拉，是合法節稅」，並一再說，合法節稅說法比較好。