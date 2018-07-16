吳音寧不備詢、藍綠議員互嗆 李慶鋒勸柯：不要學壞...

台北市議會１６日進行「市長施政報告」，國民黨議員拿道具表達訴求。（記者方賓照攝）

2018-07-16 15:49

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議會第十二屆第八次定期大會今開議，北市長柯文哲還未上台報告，北農議題即連番遭國民黨議員砲轟，指北農總經理吳音寧日前表示不再到議會備詢，為藐視議會，嗆「吳音寧不來、預算全砍」；不過，民進黨議員李慶鋒持相反意見，還勸柯文哲「不要學壞，聽到部分議員質詢就派人查帳」。現場兩黨議員為此一度起衝突、大聲互嗆。

今年初以來，北農蔬果價格、殘菜處理機制倍受檢視，也因此北農總經理吳音寧人事案成為台北市議會上會期關注重點；吳音寧日前宣布依法不再到議會備詢，引發國民黨議員不滿，今再成藍綠議員爭議焦點。

國民黨議員汪志冰一開始即砲轟，日前北農爭議延燒，自己頻透過北市市場處向台北農產公司要資料，至今已經一個月卻遭「已讀不回」，到現在市場處卻無進行積極處理。國民黨議員陳重文也嗆，吳音寧仗著有總統蔡英文「罩」，明明有拿北市的補助卻不到議會備詢，批吳態度傲慢、藐視議會、規避議會監督，根本是「大尾盧曼」。

北市議員王鴻薇也指，以往連勝文擔任悠遊卡公司董事長，也都到議會備詢，韓國瑜擔任北農總經理期間也到議會備詢，不該僅有吳音寧有此特權。

不過，民進黨議員李建昌發言時先酸國民黨，「選舉民進黨北市長參選人姚文智要加油、但國民黨這樣罵不會有票拉」，建議市府應該依法釐清吳音寧是否應到議會備詢。

北市議會民進黨團總召李慶鋒也接力表示，柯上任三年多，對議會監督的態度應該更有民主素養，但「議會裡面，有些議員的建議可以聽、有些不能聽」；李舉例，國民黨議員日前質詢時亂指北農送酒給民進黨北市黨部，北市就亂派政風處去查帳，要柯分清楚建言真偽「不要學壞」；並酸連勝文與韓國瑜兩人為要選舉的政客。

李慶鋒此言一出，國民黨議員當場大表不滿，汪志冰吼，「憑什麼這樣說」、國民黨議員王鴻薇當場也吼李慶鋒，「憑什麼說別人是政客」。李則頻回嗆，「我的發言時間，應尊重」。