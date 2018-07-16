回應媒體質疑 葉俊榮：赴中短期講學有請假也有核准

2018-07-16 12:13

〔記者林曉雲／台北報導〕回應媒體質疑赴中講學一事，教育部長葉俊榮今天再次澄清表示，他到中國浙江大學短期講學，有請假也有核准，也為學生補課，未影響學生權益，沒有薪水，但有一般短期講學會有的交通費、生活及演講費。

媒體詢問葉俊榮在2012年到浙江大學講學27天有無費用？及對2011年涉及假發票事件的想法？葉俊榮上火線回答問題，他表示，當時記者提到短期講學是否有職位？是否有費用？有沒有兼職？他在此前提下回答沒有費用，但有一般短期講學會有的生活費、交通費，短期講學會支付交通費和住宿舍費，當然有生活費和住宿費，也有演講費，但是沒有薪水也沒有鐘點費。

葉俊榮表示，他到中國浙江大學短期講學時，在台大當教授，有向學校請假，補課補了3個晚上，沒有影響學生權益，學生權益對他來說是太重要之事，該做的程序都有做，有請假有核准也有補課。

至於假發票事件，葉俊榮表示，他的部分，司法已完全處理完，對許多認真教學的老師都是很大的打擊，制度面檢討，自我也檢討，為何在最後運作過程中，自己不夠小心？學術研究繁忙，為何不夠小心？但他也認為，制度面不要讓研究老師身陷風險，教師學術研究控管不到位，真正重點在學術研究成果，控管卻在枝枝節節，台灣有競爭力，他也要為龐大學術研究者及教師主持正義，以自己例子坦然面對。

葉俊榮表示，兩岸互動及學術交流，不能有太多模糊空間，制度要釐清楚，兩岸交流有特殊性，兩岸交流也是國際交流一部分，法律明文規定的，不要去挑戰，但有模糊邊緣的，教育部要扛責去釐清。