徐欣瑩與柯P雙親竹北聚餐 品嚐知名葫瓜水餃

2018-07-15 20:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕徐欣瑩科技後援會成立大會之後，民國黨主席徐欣瑩今晚偕同雙親，並邀請台北市長柯文哲及柯爸爸、柯媽媽，一同前往竹北市光明商圈知名餐廳十一街麵食館聚餐，閒話家常。

席間，柯、徐的雙親都提及，台灣政治局勢混亂，從政相對辛苦，很不捨得孩子從政。像是柯爸爸原本很反對兒子爭取連任，因朋友紀政勸慰說，柯P都50幾歲人了，就讓他自己選擇未來要走的路，才讓柯爸寬心一點。

徐欣瑩說，為民服務過程趕場，經常三餐不定時，但十一街在非用餐時段都可點餐外帶，且料理很不錯，所以她算是常客；她最常點三口雞汁意麵和紅油抄手，也熱心向柯文哲和其雙親介紹。

十一街麵食館老闆娘范惠燕介紹特色菜色時說，該店以傳統麵食為主，尤其是以葫瓜為餡的「葫瓜水餃」最具特色；竹科人是常客，點餐時，最愛點南瓜濃湯配紅油抄手。

有趣的是，柯文哲吃飯速度快，范惠燕在介紹特色菜色時，只見柯認真的低頭享用，才出到第三道，柯就說差不多飽了，只吃了葫瓜水餃、紅油抄手、酢醬麵。

十一街麵食館經營近20年，最早是在竹北天橋下的一家路邊攤，以水餃及酸辣湯為主，後來在竹北市縣政十一街開設店面，以街道同名並發想「食衣」的十一街麵飯餃餐館，隨後搬到光明一路美食商圈。